Sinner e Allegri di nuovo insieme: pranzo a tema tennis e Milan

Massimiliano Allegri e Jannik Sinner si sono ritrovati per un pranzo a Torino, tra chiacchiere sul Milan e ricordi della loro amicizia nata nel 2022. Intanto, il Milan di Allegri pareggia 2-2 a Parma e si prepara al derby contro l’Inter
Una pausa dal calcio e dal campo da tennis, ma non dallo sport. Massimiliano Allegri e Jannik Sinner si sono ritrovati per un pranzo insieme al Circolo Stampa Sporting. Tra una portata e l'altra, il calcio, in particolare il Milan, squadra del cuore del numero uno del mondo, è stato inevitabilmente uno degli argomenti principali. Un'amicizia nata nel 2022 al JMedical, quando Sinner, alle prese con un problema all'anca, conobbe Allegri, allora tecnico della Juventus. Come rivela 'La Gazzetta dello Sport', i due si rivedranno probabilmente mercoledì sera all'Inalpi Arena di Torino. Il tecnico toscano sarà sugli spalti per tifare Jannik contro Alexander Zverev, match più importante del girone di Sinner, valido per le Nitto Atp Finals.
Nel frattempo, il Milan di Max ha faticato parecchio sabato contro il Parma di Cuesta. Al 'Tardini' termina 2-2 con i gialloblù. I rossoneri partono forte, aprendo le marcature con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao. Prima dell’intervallo, Bernabé accorcia per i padroni di casa con un gran gol. Nella ripresa i ragazzi di Cuesta si fanno aggressivi e trovano il pareggio con Delprato dopo aver collezionato diverse azioni pericolose. Nel finale, entrambe le squadre sembrano poter vincere, ma Pulisic e Saelemaekers sprecano due nitide occasioni per il Milan.