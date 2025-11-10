Sinner e Allegri di nuovo insieme: pranzo a tema tennis e Milan

Massimiliano Allegri e Jannik Sinner si sono ritrovati per un pranzo a Torino, tra chiacchiere sul Milan e ricordi della loro amicizia nata nel 2022. Intanto, il Milan di Allegri pareggia 2-2 a Parma e si prepara al derby contro l’Inter

Una pausa dal calcio e dal campo da tennis, ma non dallo sport. Massimiliano Allegri e Jannik Sinner si sono ritrovati per un pranzo insieme al Circolo Stampa Sporting. Tra una portata e l'altra, il calcio, in particolare il Milan, squadra del cuore del numero uno del mondo, è stato inevitabilmente uno degli argomenti principali. Un'amicizia nata nel 2022 al JMedical, quando Sinner, alle prese con un problema all'anca, conobbe Allegri, allora tecnico della Juventus. Come rivela 'La Gazzetta dello Sport', i due si rivedranno probabilmente mercoledì sera all'Inalpi Arena di Torino. Il tecnico toscano sarà sugli spalti per tifare Jannik contro Alexander Zverev, match più importante del girone di Sinner, valido per le Nitto Atp Finals.