Questa collaborazione riflette lo spirito che ha dato vita alla Clubhouse di AC Milan – la piattaforma lifestyle che connette il calcio con altri mondi quali la moda, il design, la musica e l’arte. Riflettendo lo spirito creativo e la visione proiettata al futuro della città di Milano, la Clubhouse incarna l'identità dei rossoneri come icona culturale oltre il calcio. La collaborazione con Rossignol segna una continuità nel percorso di AC Milan, volto a creare un ponte tra sport, cultura e creatività per un pubblico globale, presentando una collezione pensata sia per la performance sulle piste, sia per lo stile al di fuori.

La Capsule Collection Rossignol x AC Milan celebra identità e stile attraverso l'unione di design, tecnica e artigianalità, offrendo una linea completa per la montagna e il tempo libero. Ogni prodotto è stato sviluppato con la stessa competenza, tecnicità e attenzione ai dettagli che hanno reso Rossignol il punto di riferimento mondiale negli sport invernali da oltre un secolo. La collezione combina la precisione del marchio francese con l’eleganza e la forza iconica del Club rossonero, dando vita a capi pensati per vivere la montagna con carattere e personalità.

La linea Alpine Performance include lo sci Forza AC Milan, progettato per garantire controllo e fluidità in ogni curva, insieme a un completo tecnico, anche disponibile per bambino, composto da giacca, pantaloni, guanti e calze. Un completo molto elastico e adatto anche alle condizioni più rigide, in grado di mantenere la temperatura grazie alla tecnologia di isolamento PrimaLoft® e a una membrana impermeabile e traspirante. Con dettagli stilistici e distintivi unici. Completa la collezione la maschera Essential, realizzata con materiali 100% riciclati e dotata di tecnologia anti-appannamento e sistema di ventilazione, per garantire una visuale sempre nitida.

L'offerta Lifestyle porta invece il fascino milanese sulla neve, con due capi premium: il maglione a mezza zip dal design raffinato, e una Giacca Super dallo spirito old-school ma funzionale, moderna e sportiva, ideale per l’uso quotidiano. Quest’ultima, esattamente come la giacca del completo Alpine Performance, è impreziosita dal dettaglio del design interno firmato dal pluripremiato artista Matteo Berton, le cui illustrazioni originali, create per celebrare la collezione, sono disponibili anche in due poster in edizione limitata.

La cifra stilistica della collezione è un logo speciale creato per l’occasione, che fonde lo stemma di Rossignol e l'iconico Diavoletto del Milan – un simbolo che riunisce due protagonisti nei rispettivi mondi, il calcio e lo sci, attraverso valori condivisi di performance e stile.

Valerio Rocchetti, AC Milan Ecommerce, Retail & Licensing Director, ha commentato: "Questa collaborazione ribadisce la volontà del Club di celebrare e condividere i propri valori di stile, ambizione e innovazione anche oltre il campo da gioco. Insieme a Rossignol esploriamo nuovi orizzonti, dando vita a una collezione che unisce performance e lifestyle. È un nuovo passo nella nostra continua ricerca di eccellenza e innovazione, restando fedeli alla tradizione che ci guida e al legame profondo che ci unisce ai nostri tifosi".

Sonia Pasquetin, Head of Softgoods Design di Rossignol, ha aggiunto: "La nostra storia è definita dal motto 'dalla tradizione alla performance'. In Rossignol, la competenza tecnica rappresenta la nostra eredità principale. Abbiamo tradotto la nostra esperienza centenaria in precisione alpina e design all’avanguardia per creare questa collezione. La sfida è stata garantire il livello di performance e qualità che i nostri atleti richiedono sulle piste, adattandolo al tempo stesso all’eleganza e al dinamismo del mondo rossonero. È la perfetta unione tra competenza tecnica e stile urbano".

La Capsule Collection Rossignol x AC Milan è disponibile in tutti gli Store Ufficiali AC Milan e su store.acmilan.com, così come negli store Rossignol in Italia e su Rossignol.com. Gli utenti iscritti a Rossoneri Rewards, programma fedeltà dell’e-commerce del Club, che acquisteranno online i prodotti della collezione, riceveranno in omaggio un poster in edizione limitata dell’artista Matteo Berton.

Parallelamente a questa collezione speciale, AC Milan presenta anche una linea di altri prodotti pensati per celebrare le festività, tra cui il tanto atteso maglione di Natale. Tutti gli articoli sono disponibili a partire da oggi in una sezione dedicata dello Store del Club