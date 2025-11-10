Se da una parte il Milan non è riuscito a sfruttare l'occasione per andare, momentaneamente, al primo/secodno posto in classifica, pareggiando con il Parma 2-2 subendo una rimonta, dall'altra c'è chi i punti riesce a conquistarli. Nel pomeriggio di oggi, la Roma di Gian Piero Gasperini è riuscita a battere l'Udinese per 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Celik. I giallorossi, prima della sosta, sono riusciti a vincere i 3 punti, rimanendo così al secondo posto in classifica. Una lotta scudetto ardua, con ben 4 squadre a soli due punti di distanza. Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro l'Udinese, Gasperini ha voluto spendere alcune parole sullo scudetto: