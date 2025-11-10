Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Serie A, Gasperini: “Parliamo di scudetto nello spogliatoio? Vi dico la verità”

ULTIME MILAN NEWS

Serie A, Gasperini: “Parliamo di scudetto nello spogliatoio? Vi dico la verità”

Serie A, Gasperini: “Parliamo di scudetto nello spogliatoio? Vi dico la verità” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro l'Udinese, Gasperini ha voluto spendere alcune parole sullo scudetto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se da una parte il Milan non è riuscito a sfruttare l'occasione per andare, momentaneamente, al primo/secodno posto in classifica, pareggiando con il Parma 2-2 subendo una rimonta, dall'altra c'è chi i punti riesce a conquistarli. Nel pomeriggio di oggi, la Roma di Gian Piero Gasperini è riuscita a battere l'Udinese per 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Celik. I giallorossi, prima della sosta, sono riusciti a vincere i 3 punti, rimanendo così al secondo posto in classifica. Una lotta scudetto ardua, con ben 4 squadre a soli due punti di distanza. Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro l'Udinese, Gasperini ha voluto spendere alcune parole sullo scudetto:

Serie A, le parole di Gasperini sullo scudetto

—  

LEGGI ANCHE: Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

"Parliamo di scudetto nello spogliatoio? No, noi giochiamo ogni gara volendo dare il massimo. Non parliamo di obiettivi, la classifica è corta: ci sono delle fasi, giocheremo 9 gare in un mese tra dicembre e gennaio. Voglio fare bene con la squadra e che la gente viva di queste serate".

Leggi anche
Milan Under16, la squadra di Parolo batte l’Inter: il derby è rossonero
Atalanta, Criscitiello duro su D’Amico: “In estate forse pensava più al Milan che al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA