Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan Under16, la squadra di Parolo batte l’Inter: il derby è rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Milan Under16, la squadra di Parolo batte l’Inter: il derby è rossonero

Milan Under16, la squadra di Parolo batte l’Inter: il derby è rossonero - immagine 1
Arrivano buone notizie per il settore giovanile del Milan. I giovani ragazzi dell'Under16, allenati da Marco Parolo vincono il derby
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano buone notizie per il settore giovanile del Milan. I giovani ragazzi dell'Under16, allenati da Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, con il quale ha passato 7 lunghi anni prima di chiudere la sua carriera calcistica (dal 2014 al 2021)  e della Nazionale, hanno battuto i cugini dell'Inter in un derby importantissimo finito 1-0 grazie al gol del giovane Akram Jadid. La rete del classe 2011 è arrivata intorno al 38esimo minuto del primo tempo. I giovani rossoneri sono, perciò, riusciti a conquistare i 3 punti portandosi a quota 19 e conquistando il secondo posto in classifica, a due punti dall'Atalanta capolista. Questa vittoria da una scarica di adrenalina ma soprattutto fiducia in vista dei prossimi impegni in campionato.

LEGGI ANCHE: Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan

Ecco, di seguito, la formazione scelta da Parolo, con anche tutti i ragazzi rimasti in panchina: Galimberti; Ambrosoli, Bacuzzi, Begmetyuk, Troiano, Carbone, Bernabe, Sorrentino, De Nicola, Jadid, Piazza. A disposizione: Marchini, Cogliati, Colombo, Ghislini, Esposti, Boniforti, Marasco, Kateete. Allenatore: Parolo

Leggi anche
Atalanta, Criscitiello duro su D’Amico: “In estate forse pensava più al Milan che al...
Sarri contro gli arbitri, la Lazio precisa: “Non influenzato andamento e risultato della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA