Arrivano buone notizie per il settore giovanile del Milan. I giovani ragazzi dell'Under16, allenati da Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, con il quale ha passato 7 lunghi anni prima di chiudere la sua carriera calcistica (dal 2014 al 2021) e della Nazionale, hanno battuto i cugini dell'Inter in un derby importantissimo finito 1-0 grazie al gol del giovane Akram Jadid. La rete del classe 2011 è arrivata intorno al 38esimo minuto del primo tempo. I giovani rossoneri sono, perciò, riusciti a conquistare i 3 punti portandosi a quota 19 e conquistando il secondo posto in classifica, a due punti dall'Atalanta capolista. Questa vittoria da una scarica di adrenalina ma soprattutto fiducia in vista dei prossimi impegni in campionato.