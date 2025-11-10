Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Sarri contro gli arbitri, la Lazio precisa: “Non influenzato andamento e risultato della partita”

ULTIME NEWS

Sarri contro gli arbitri, la Lazio precisa: “Non influenzato andamento e risultato della partita”

Sarri contro gli arbitri, la Lazio precisa: 'Non influenzato andamento e risultato della partita'
Ieri sera Maurizio Sarri, dopo Inter-Lazio 2-0 a 'San Siro', si era sfogato in conferenza stampa contro l'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO). Oggi parla il club in una nota ufficiale, prendendo di fatto le distanze
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, in conferenza stampa, al termine di Inter-Lazio, partita disputatasi a 'San Siro' e terminata 2-0 per i nerazzurri, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è sfogato. Contestata la direzione arbitrale di Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO). In particolare in riferimento all'ammonizione presa al 25' e, più in generale, Sarri si è lamentato della qualità degli arbitri italiani. "Noleggiamoli all'estero, non vedo arbitri all'altezza in Italia. Questo non lo era di sicuro". La Lazio ha replicato stamattina al proprio allenatore, in un comunicato ufficiale diramato poco fa. Prendendo, di fatto, le distanze dalla sua posizione.

"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale". Questo si può leggere nella nota del sodalizio biancoceleste. "Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, tornano gli indispensabili: nel derby contro l’Inter mister Allegri andrà sul sicuro >>>

"In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri". Così prosegue il comunicato del club capitolino". Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo. In un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".

Leggi anche
Clamoroso a Napoli: previsto un incontro tra Conte e i dirigenti. Gli scenari
Ravezzani: “Il Milan non è da Scudetto, Allegri non farà il miracolo. Vi spiego il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA