Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ravezzani: “Il Milan non è da Scudetto, Allegri non farà il miracolo. Vi spiego il perché”

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani: “Il Milan non è da Scudetto, Allegri non farà il miracolo. Vi spiego il perché”

Ravezzani: 'Il Milan non è da Scudetto, Allegri non farà il miracolo. Vi spiego il perché'
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri - reduce dalla rimonta subita nel 2-2 sul campo del Parma in campionato - e delle sue reali ambizioni in questa stagione. Ecco le sue parole in questo video
Daniele Triolo Redattore 

Avanti 0-2 con i gol di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão su calcio di rigore, il Milan di Massimiliano Allegri, nell'ultimo turno di Serie A, si è fatto rimontare sul 2-2 sul campo del Parma di Carlos Cuesta, a segno con Adrian Bernabé e Enrico Delprato. Un pari che costa al Diavolo la vetta della classifica, ora presa da Inter e Roma con 24 punti, mentre i rossoneri stazionano in seconda posizione con il Napoli a 22.

Milan, ma quale Scudetto: Ravezzani smonta così i rossoneri

—  

Graduatoria tutto sommato positiva, certo, e che avrebbe potuto anche essere migliore. Soltanto se i rossoneri non avessero perso 7 punti su 9 disponibili contro i ducali e prima contro Pisa (2-2) e Cremonese (1-2). Il direttore di 'TeleLombardia', Fabio Ravezzani, in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di 'QSVS - Qui Studio a Voi Stadio' ha parlato dei rossoneri di Allegri alla luce del pari del 'Tardini', sottolineando quali, a suo giudizio, possano essere le reali ambizioni del Diavolo in questa stagione.

LEGGI ANCHE

"Pareggio deludente che fa capire, anche se con largo anticipo, che il Milan non sia una squadra da Scudetto. I tifosi del Milan pensano o pensavano che Allegri potesse fare il miracolo ma così non sarà. Io penso che se non sia possibile che il Milan arrivi primo in campionato per queste ragioni. Prima ragione: il Milan ha un attacco inadeguato alle ambizioni di Scudetto. Christopher Nkunku è poca cosa, Santiago Giménez non è all'altezza. Leão fa la sua parte e Christian Pulisic fa la sua ma non c'è un centravanti affidabile in questa squadra".

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo attaccante sarà un top e lo sceglierà Allegri. Ma c’è una variabile >>>

"La seconda ragione risiede nel centrocampo - ha chiosato Ravezzani -. Quando uno non ha un attacco forte, spesso e volentieri a grandi livelli si salva vincendo perché ha centrocampisti o dei laterali abituati a fare gol. Luka Modrić fa pochi gol, Samuele Ricci uguale, Ardon Jashari non lo sappiamo, Ruben Loftus-Cheek pian piano è diventato un giocatore di complemento e i laterali del Milan hanno sì in Saelemaekers un giocatore portato a fare gol, ma un Pervis Estupiñán disastroso e uno stesso Davide Bartesaghi che non è in grado di portare grandi pericoli. Il Napoli e l'Inter hanno in primis attaccanti più forti ma segnano anche i centrocampisti".

Leggi anche
Ex Milan, Rui Costa rieletto presidente del Benfica: le sue parole
Leao e Saelemaekers non bastano contro il Parma: i numeri della gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA