"Pareggio deludente che fa capire, anche se con largo anticipo, che il Milan non sia una squadra da Scudetto . I tifosi del Milan pensano o pensavano che Allegri potesse fare il miracolo ma così non sarà . Io penso che se non sia possibile che il Milan arrivi primo in campionato per queste ragioni. Prima ragione: il Milan ha un attacco inadeguato alle ambizioni di Scudetto. Christopher Nkunku è poca cosa, Santiago Giménez non è all'altezza. Leão fa la sua parte e Christian Pulisic fa la sua ma non c'è un centravanti affidabile in questa squadra".

"La seconda ragione risiede nel centrocampo - ha chiosato Ravezzani -. Quando uno non ha un attacco forte, spesso e volentieri a grandi livelli si salva vincendo perché ha centrocampisti o dei laterali abituati a fare gol. Luka Modrić fa pochi gol, Samuele Ricci uguale, Ardon Jashari non lo sappiamo, Ruben Loftus-Cheek pian piano è diventato un giocatore di complemento e i laterali del Milan hanno sì in Saelemaekers un giocatore portato a fare gol, ma un Pervis Estupiñán disastroso e uno stesso Davide Bartesaghi che non è in grado di portare grandi pericoli. Il Napoli e l'Inter hanno in primis attaccanti più forti ma segnano anche i centrocampisti".