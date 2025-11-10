Ecco quanto ha detto Sarri in conferenza stampa, strappando una risata ai cronisti presenti. "Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Lì si sarebbe inca**ato anche Padre Pio", il commento ironico di Sarri sul tema.