Ecco quanto ha detto Sarri in conferenza stampa, strappando una risata ai cronisti presenti. "Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Lì si sarebbe inca**ato anche Padre Pio", il commento ironico di Sarri sul tema.
Sarri ha poi concluso parlando della direzione di gara dell'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO) e ha offerto una soluzione per ovviare alle continue critiche nei confronti degli arbitri in ogni partita. "Penso sia l'ora di incominciare a pensare di noleggiare gli arbitri all'estero, perché la situazione è abbastanza pesante. Cioè io non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera non di sicuro".
