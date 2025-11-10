Pianeta Milan
Lazio, Sarri show in conferenza: “Si sarebbe inca**ato anche Padre Pio”. L’episodio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dalla sua squadra (0-2) a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu. Per l'occasione il tecnico toscano ha regalato una perla ai cronisti presenti
Ieri sera, a 'San Siro', l'Inter di Cristian Chivu ha battuto per 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Gol in apertura (3') di Lautaro Martínez e raddoppio (62') dei nerazzurri con Ange-Yoan Bonny. Con questo successo, l'Inter è balzata in vetta alla classifica in Serie A, a quota 24 punti, pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini; la Lazio, invece, resta a metà graduatoria, a quota 15.

Inter-Lazio 2-0, così Sarri nella conferenza stampa post-partita

Al termine del match, Sarri si è presentato in conferenza stampa nella pancia dello stadio 'Meazza' e ha regalato spettacolo, in particolar modo in un commento relativo ad un episodio per cui il tecnico biancoceleste ha rimediato un cartellino giallo al 25'. Brutto fallo di Lautaro Martínez, da dietro, a palla ormai persa, sul polpaccio di Mattia Zaccagni, con fischio arbitrale ma nessun provvedimento disciplinare per il capitano dell'Inter. Vibranti proteste di Sarri per l'accaduto e immediata è scattata l'ammonizione.

Ecco quanto ha detto Sarri in conferenza stampa, strappando una risata ai cronisti presenti. "Perché mi sono arrabbiato? Per un semplice motivo: il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione. Se era da ammonizione, Zaccagni non sarebbe dovuto uscire dal campo. Non solo non ha ammonito, ma ha fatto uscire Zaccagni dal campo e noi abbiamo rischiato di prendere gol da quel lato. Lì si sarebbe inca**ato anche Padre Pio", il commento ironico di Sarri sul tema.

Sarri ha poi concluso parlando della direzione di gara dell'arbitro Gianluca Manganiello della Sezione A.I.A. di Pinerolo (TO) e ha offerto una soluzione per ovviare alle continue critiche nei confronti degli arbitri in ogni partita. "Penso sia l'ora di incominciare a pensare di noleggiare gli arbitri all'estero, perché la situazione è abbastanza pesante. Cioè io non vedo più arbitri all'altezza. Quello di stasera non di sicuro".

