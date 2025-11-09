Parma-Milan, Pellegrino: “Bello essere accostato ai rossoneri”

Mateo Pellegrino , giocatore gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma-Milan , partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come vuole migliorare: "Voglio migliorare ogni giorno. Il mio focus è su quello in ogni allenamento e in ogni partita".

Sulle voci Milan per lui: "È bello che si parli di me al Milan, che ci sia il mio nome. Ma il mio focus è sul Parma, difendere questa maglia e fare il meglio ogni giorno".