Parma-Milan, Pellegrino: “Bello essere accostato ai rossoneri”

Mateo Pellegrino, giocatore gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Come vuole migliorare: "Voglio migliorare ogni giorno. Il mio focus è su quello in ogni allenamento e in ogni partita".
Sulle voci Milan per lui: "È bello che si parli di me al Milan, che ci sia il mio nome. Ma il mio focus è sul Parma, difendere questa maglia e fare il meglio ogni giorno".
