Parma-Milan, Cuesta: “Nella partita sono capitate cose…”

Sul problema del gol risolto: "Alcune volte la precisione. Abbiamo avuto problemi ma abbiamo creato sempre tanto. Non abbiamo concretizzato. Quella è stata la differenza. Siamo in un percorso di crescita, siamo riusciti a fare cose meglio in alcuni aspetti, ci ha permesso di essere più incisivi. La nostra volontà è di farlo con più frequenza".

Quanto può fare bene questo risultato: "Quanto non lo so, ma so che questo è il gruppo, questa è la nostra squadra. Non prendiamo niente con leggerezza ma con la massima responsabilità e si vede in ogni azione di ogni giocatore in campo. A volte si sbaglierà, ma non sarà perché manca la volontà. Quella è la strada giusta, so quanto si impegnano tutti e so che cresceremo tutti, anche se la crescita non è lineare. Ma dimostriamo tutti di essere volenterosi di migliorare".

Su Cutrone e cosa gli ha detto: "Ci dicevamo cose di calcio. Lui dà tutto, è un uomo di cuore, dà tutto alla squadra, cerca sempre il miglioramento e si mette a disposizione della squadra, si impegna tantissimo ed è un grandissimo professionista. È un esempio per tutti i giocatori".

Se c'è rammarico: "Nel momento immediato tanto. La nostra mentalità è vincere sempre, ci sono stati momenti in cui sentivamo che eravamo lì e che si poteva vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine, anche nei momenti di difficoltà, abbiamo preso delle ripartenze anche a campo aperto. Ma quello spero che miglioreremo immediatamente. C'è rammarico ma prenderò il punto positivo e faremo sempre lo stesso: analizzare quanto fatto di bene per consolidarlo e migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene. Dobbiamo sfruttare bene queste sedute di allenamento che verranno".

Perché la sostituzione di Ndiaye all'intervallo: "È stata una scelta tecnica. Sentivamo che Mariano era pronto per influire positivamente".

Se ha rimpianti per non aver messo titolare Troilo: "No, perché fai sempre le scelte che pensi siano giuste. Valutarle dopo è troppo facile. Pensavo che fosse la cosa giusta e quindi ho fatto questa scelta".