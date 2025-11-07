Parma-Milan: Allegri: Dobbiamo prepararci ad una partita non bella'

Poi il mister rossonero ha avvisato i suoi rimarcando i due risultati negativi contro Pisa e Cremonese: "Partite complicate: campo, gente...Poi non scordiamoci che quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto un punto".
PARMA-MILAN
Domani sera il Milan scenderà in campo al Tardini per sfidare il Parmanel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il successo molto importante contro la Roma, i rossoneri cercano continuità, una vittoria permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di passare una serena pausa nazionale e arrivare in condizioni ottime al derby del 23 novembre contro l'Inter.
Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match si è soffermato sul momento e sulle caratteristiche dei gialloblù. Il tecnico livornese ha messo in guardia i suoi ragazzi dagli avversari che sebbene arrivino da due sconfitte consecutive restano una squadra temibile: "Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha lottato nelle partite che ha giocato. Anche nell'ultima in 1o. Alzano molto la palla. Davanti c'è Pellegrino bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è semplice".
Poi il mister rossonero ha avvisato i suoi rimarcando i due risultati negativi contro Pisa e Cremonese: "Partite complicate: campo, gente...Poi non scordiamoci che quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto un punto".
