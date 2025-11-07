Parma-Milan: Allegri: Dobbiamo prepararci ad una partita non bella'

Le parole di Allegri sul Parma

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match si è soffermato sul momento e sulle caratteristiche dei gialloblù. Il tecnico livornese ha messo in guardia i suoi ragazzi dagli avversari che sebbene arrivino da due sconfitte consecutive restano una squadra temibile: "Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha lottato nelle partite che ha giocato. Anche nell'ultima in 1o. Alzano molto la palla. Davanti c'è Pellegrino bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è semplice".