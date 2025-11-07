Pianeta Milan
Milan, Allegri: 'Se voglio un centravanti d'area? Si può giocare anche senza. E poi ...'
Massimiliano Allegri ha presentato i temi principali di Parma-Milan di domani sera al 'Tardini': ecco le sue parole su una questione seria
Domani, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Tardini' la sfida Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere a tutti i costi, non fosse altro per trascorrere una sosta Nazionali serena, a stretto contatto con l'altissima classifica. Soprattutto in vista del derby contro l'Inter che ci sarà alla ripresa del campionato.

Parma-Milan, Allegri: "Leao e Nkunku il centravanti possono farlo"

In mattinata, presso il centro sportivo dei rossoneri a Milanello, il tecnico Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa i temi principali della trasferta di Parma e, per l'occasione, al livornese è stato chiesto un giudizio sulla prestazione della coppia d'attacco formata da Rafael Leão e Christopher Nkunku, partiti titolari domenica scorsa contro la Roma e che saranno riproposti anche domani sera in Emilia.

"Leão e Nkunku hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma. Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma. Leao deve migliorare di condizioni, è stato tanti giorni fermo. La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici", ha detto Allegri.

All'allenatore del Milan, poi, è stato chiesto se desidera avere a disposizione - magari, chissà, con la riapertura del calciomercato a gennaio, un attaccante centrale di ruolo, un vero e proprio centravanti da area di rigore, visto che il Diavolo ha soltanto Santiago Giménez come prima punta nel suo organico. Questa la risposta del tecnico: "Abbiamo Giménez che ci potrà dare tanto, magari potremo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che puoi giocare anche senza uomo d'area. Detto questo, Leao e Nkunku il centravanti possono farlo".

