"Leão e Nkunku hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma. Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma. Leao deve migliorare di condizioni, è stato tanti giorni fermo. La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici", ha detto Allegri.
All'allenatore del Milan, poi, è stato chiesto se desidera avere a disposizione - magari, chissà, con la riapertura del calciomercato a gennaio, un attaccante centrale di ruolo, un vero e proprio centravanti da area di rigore, visto che il Diavolo ha soltanto Santiago Giménez come prima punta nel suo organico. Questa la risposta del tecnico: "Abbiamo Giménez che ci potrà dare tanto, magari potremo giocare anche senza centravanti. Ci sono stagioni che puoi giocare anche senza uomo d'area. Detto questo, Leao e Nkunku il centravanti possono farlo".
