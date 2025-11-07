"Dico sempre ai ragazzi che quando siamo al Milan, tutti noi e non solo i giocatori, devono lavorare tutti i giorni con una passione per creare presupposti per ottenere risultati. La maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo", ha esordito Allegri sul tema.
"Maignan è un grandissimo portiere. La società sta programmando il futuro del Milan e quindi ci sono Igli Tare e Giorgio Furlani che penseranno al meglio per il Milan. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale: i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions League", la chiosa del tecnico livornese.
