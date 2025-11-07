Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Parma-Milan di campionato, ha fatto anche il punto sulla situazione di Mike Maignan, capitano rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026
Parma-Milan, domani sera (ore 20:45) allo stadio 'Tardini' sarà l'ultimo impegno dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima della sosta Nazionali. Il Diavolo sarà chiamato a vincere per rimanere ancorato alle posizioni di vertice della classifica di questa edizione della Serie A: alla ripresa delle ostilità ci sarà il derby contro l'Inter.

Allegri ha presentato i temi principali della trasferta in Emilia nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nel centro sportivo di Milanello e, per l'occasione, ha anche risposto ad una domanda sul futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 e, nel caso di mancato rinnovo, l'ex Lille e PSG - capitano rossonero - rischia di andare via da svincolato.

"Dico sempre ai ragazzi che quando siamo al Milan, tutti noi e non solo i giocatori, devono lavorare tutti i giorni con una passione per creare presupposti per ottenere risultati. La maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo", ha esordito Allegri sul tema.

"Maignan è un grandissimo portiere. La società sta programmando il futuro del Milan e quindi ci sono Igli Tare e Giorgio Furlani che penseranno al meglio per il Milan. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale: i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions League", la chiosa del tecnico livornese.

