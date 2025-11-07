Parma-Milan , domani sera ( ore 20:45 ) allo stadio 'Tardini' sarà l'ultimo impegno dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima della sosta Nazionali . Il Diavolo sarà chiamato a vincere per rimanere ancorato alle posizioni di vertice della classifica di questa edizione della Serie A : alla ripresa delle ostilità ci sarà il derby contro l' Inter .

Mercato, Allegri su Maignan: "Quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo"

Allegri ha presentato i temi principali della trasferta in Emilia nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nel centro sportivo di Milanello e, per l'occasione, ha anche risposto ad una domanda sul futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 e, nel caso di mancato rinnovo, l'ex Lille e PSG - capitano rossonero - rischia di andare via da svincolato.