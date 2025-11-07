Il quale, poi, ha incalzato: "Quando sei al Milan devi partire puntando al massimo dei risultati, con l'obiettivo nelle prime quattro. Ma riportare il Milan in Champions League credo che sia già un risultato importante, sia a livello economico per la società, vedete i fatturati delle altre squadre in Europa, sia in termini tecnici perché giocare la Champions è una cosa meravigliosa. Ecco perché non dobbiamo perdere l'obiettivo di entrare nei primi quattro posti: dovremo arrivare a marzo nelle migliori condizioni".