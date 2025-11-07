Il Milan deve puntare allo Scudetto già in questa stagione? Il suo allenatore, Massimiliano Allegri, chiarisce una volta per tutte - in conferenza stampa a Milanello - le ambizioni dei rossoneri. Obiettivo, un posto in Champions League. Però ...
Massimiliano Allegri ha presentato oggi, in conferenza stampa nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, la sfida Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini'. Durante la chiacchierata con i cronisti, ad Allegri è stato chiesto: "Se l'arrivo nelle prime quattro è l'obiettivo "macro", allora che parola usiamo per lo Scudetto?". La risposta del tecnico livornese non si è fatta attendere.
Milan, Allegri sullo Scudetto: "Qui parti puntando al massimo dei risultati"
"Non so che parola servirebbe per lo Scudetto. So solo una cosa, che è collegato. Se a marzo siamo nelle prime quattro vuol dire che siamo lì attaccati. Poi quando vedremo dove saremo a marzo a quel punto lì avremo le nostre chance di giocarci le nostre possibilità di entrare nelle prime quattro o fare di più. L'obiettivo chiaro è entrare nelle prime quattro, ma non deve essere limitativo", ha sottolineato Allegri.