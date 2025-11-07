Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Scudetto? L’obiettivo di entrare tra le prime quattro non è limitativo”

CONFERENZA

Milan, Allegri: “Scudetto? L’obiettivo di entrare tra le prime quattro non è limitativo”

Milan, Allegri: 'Scudetto? L'obiettivo di entrare tra le prime quattro non è limitativo'
Il Milan deve puntare allo Scudetto già in questa stagione? Il suo allenatore, Massimiliano Allegri, chiarisce una volta per tutte - in conferenza stampa a Milanello - le ambizioni dei rossoneri. Obiettivo, un posto in Champions League. Però ...
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri ha presentato oggi, in conferenza stampa nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, la sfida Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini'. Durante la chiacchierata con i cronisti, ad Allegri è stato chiesto: "Se l'arrivo nelle prime quattro è l'obiettivo "macro", allora che parola usiamo per lo Scudetto?". La risposta del tecnico livornese non si è fatta attendere.

Milan, Allegri sullo Scudetto: "Qui parti puntando al massimo dei risultati"

—  

"Non so che parola servirebbe per lo Scudetto. So solo una cosa, che è collegato. Se a marzo siamo nelle prime quattro vuol dire che siamo lì attaccati. Poi quando vedremo dove saremo a marzo a quel punto lì avremo le nostre chance di giocarci le nostre possibilità di entrare nelle prime quattro o fare di più. L'obiettivo chiaro è entrare nelle prime quattro, ma non deve essere limitativo", ha sottolineato Allegri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Parma-Milan, le dichiarazioni di Allegri nella conferenza della vigilia >>>

Il quale, poi, ha incalzato: "Quando sei al Milan devi partire puntando al massimo dei risultati, con l'obiettivo nelle prime quattro. Ma riportare il Milan in Champions League credo che sia già un risultato importante, sia a livello economico per la società, vedete i fatturati delle altre squadre in Europa, sia in termini tecnici perché giocare la Champions è una cosa meravigliosa. Ecco perché non dobbiamo perdere l'obiettivo di entrare nei primi quattro posti: dovremo arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Leggi anche
Mercato Milan, Allegri sul futuro di Maignan: “Grandissimo portiere. Tare e Furlani …”
Milan, Allegri: “Se voglio un centravanti d’area? Si può giocare anche senza. E poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA