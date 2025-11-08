Pianeta Milan
Parma-Milan, Allegri: “Pensavo che Estupinan ci desse di più”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul fatto che il Milan si sia fatto sopraffare contro l'Atalanta, la Roma e il Parma per diversi minuti: "Paradossalmente abbiamo subito molte più occasioni stasera che contro Atalanta e Roma. L'1-2 è un imprevisto e ha cambiato l'inerzia della partita. C'era da essere svegli, c'era da difendere, e non ci siamo riusciti. Eravamo imbambolati. È un passaggio in avanti che va fatto perché contro Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto due punti. Contro il Pisa dovevamo chiuderla, oggi, considerando l'incidente che ci può stare, nel secondo tempo, pur sapendo del loro forcing, non siamo riusciti a tenere l'urto. E si è andati sul 2-2. Maignan ha fatto una bella parata, abbiamo poi avuto tre occasioni noi. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Ora la sosta, recuperiamo. Bisogna essere più sereni e tranquilli quando ci sono certi momenti della partita. Ci siamo fatti trovare impreparati: per loro è sembrato troppo facile".

Su Estupinan: "Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie. Ha avuto un ingenuità sul gol, ma poi ha salvato la palla sull'1-2. Fikayo Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo, ma De Winter comunque è un giocatore affidabile. Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c'era da riaccendersi e fare un po' di battaglia per 10-15 minuti. Una volta passata quella ondata lì, sarebbe stato tutto più facile".

Se si pecca di presunzione: "Più partite si giocano, più si avranno esperienza per capire i momenti della partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, però anche lì ci sono stati dei minuti in cui non abbiamo gestito bene la palla".

Un bilancio: "Siamo in una buona posizione di classifica, mancano ancora tanti punti per entrare tra le prime quattro. Dispiace per stasera perché, per come si era messa, non dovevamo concedere quell'1-2 e non dovevamo comportarci così durante il loro forcing. Quando sei sopra non devi far cambiare l'inerzia, quando sei sotto la devi cambiare tu".

