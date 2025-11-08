Parma-Milan, Allegri: “Pensavo che Estupinan ci desse di più”

Sul fatto che il Milan si sia fatto sopraffare contro l'Atalanta, la Roma e il Parma per diversi minuti: "Paradossalmente abbiamo subito molte più occasioni stasera che contro Atalanta e Roma. L'1-2 è un imprevisto e ha cambiato l'inerzia della partita. C'era da essere svegli, c'era da difendere, e non ci siamo riusciti. Eravamo imbambolati. È un passaggio in avanti che va fatto perché contro Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto due punti. Contro il Pisa dovevamo chiuderla, oggi, considerando l'incidente che ci può stare, nel secondo tempo, pur sapendo del loro forcing, non siamo riusciti a tenere l'urto. E si è andati sul 2-2. Maignan ha fatto una bella parata, abbiamo poi avuto tre occasioni noi. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Ora la sosta, recuperiamo. Bisogna essere più sereni e tranquilli quando ci sono certi momenti della partita. Ci siamo fatti trovare impreparati: per loro è sembrato troppo facile".