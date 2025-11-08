Parma-Milan, Allegri: “Pensavo che Estupinan ci desse di più”

Su Estupinan: "Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie. Ha avuto un ingenuità sul gol, ma poi ha salvato la palla sull'1-2. Fikayo Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo, ma De Winter comunque è un giocatore affidabile. Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c'era da riaccendersi e fare un po' di battaglia per 10-15 minuti. Una volta passata quella ondata lì, sarebbe stato tutto più facile".
Se si pecca di presunzione: "Più partite si giocano, più si avranno esperienza per capire i momenti della partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, però anche lì ci sono stati dei minuti in cui non abbiamo gestito bene la palla".
Un bilancio: "Siamo in una buona posizione di classifica, mancano ancora tanti punti per entrare tra le prime quattro. Dispiace per stasera perché, per come si era messa, non dovevamo concedere quell'1-2 e non dovevamo comportarci così durante il loro forcing. Quando sei sopra non devi far cambiare l'inerzia, quando sei sotto la devi cambiare tu".
