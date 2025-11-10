Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Parma-Milan, Sabatini duro: “Buttata via la vittoria e l’impressione di essere una grande squadra …”

ULTIME MILAN NEWS

Parma-Milan, Sabatini duro: “Buttata via la vittoria e l’impressione di essere una grande squadra …”

Parma-Milan, Sabatini: 'Rossoneri in vacanza con 60 minuti di anticipo ...'
Sandro Sabatini boccia il Milan: secondo il giornalista su YouTube, i rossoneri hanno sprecato un 2-0 iniziale contro il Parma per calo di concentrazione, perdendo l'occasione di dimostrarsi una grande squadra
Redazione

Il Milan di Allegri non riesce a dare continuità al successo contro la Roma e si fa fermare 2-2 dal Parma al 'Tardini'. I rossoneri iniziano con slancio, sbloccando il match con Saelemaekers e raddoppiando su rigore con Leao, ma prima dell’intervallo Bernabé realizza un gran gol che riapre la partita. Nella ripresa il Parma alza il ritmo e, dopo diverse azioni pericolose, Delprato firma il gol del pareggio. Nel finale entrambe le squadre sfiorano la vittoria, ma Pulisic e Saelemaekers non riescono a concretizzare le occasioni più clamorose.

Parma-Milan, le parole di Sandro Sabatini

—  

Sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Sandro Sabatini si è espresso sul pareggio 2-2 tra Parma e Milan, sottolineando la prestazione negativa e deludente degli uomini di Max Allegri, che hanno buttato via un'occasione d'oro dopo i due gol di vantaggio. Queste le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

"Non era facile ma il Milan è riuscito a buttarsi via, a buttare via una vittoria, buttare via il primo posto in solitudine. Ha buttato via anche l'impressione di essere una grande squadra, quella che invece non si è rivelata. Appena si è fatto prendere dalla presunzione e dalla tranquillità di un 2-0 maturato con grande facilità, ecco che li è cambiata la partita. Andando con ordine, va detto che l'impressione iniziale è stata quella di un Milan consapevole delle proprie forze e delle possibilità in attacco, delle iniziative di giocatori indubbiamente rivitalizzati come Leao e Saelemaekers, il tutto orchestrato dalla classica regia composta, ordinata, geniale di Modric. Un sacco di complimenti nella prima mezz'ora".

Sul calo di concentrazione: "Poi cosa è successo? Il Milan ha sentito di poter andare in vacanza con 60 minuti di anticipo praticamente, ha rallentato, ha tentato di gestire, cosa che era anche riuscito a fare, fino a che non c'è stata la scintilla che ha cambiato la partita. Estupinan perde un pallone con ingenuità e Bernabè ha segnato un gran gol".

LEGGI ANCHE: Milan, senti le parole di Gullit! Arriva Lewandowski? Tare, trovato il successore di Maignan? 

Sul rientro in campo dopo il 1-2 di Bernabé: "Il Milan è andato negli spogliatoi ed evidentemente Allegri ha ripetuto la stesa scena che ha creato nell'intervallo della partita contro il Pisa, ma come già accaduto la squadra non ha recepito quello che l'allenatore ha detto. Il secondo tempo poi il primo quarto d'ora è stato molto peggio della fine del primo tempo. Il Parma ha meritato il pareggio del 2-2. Alla fine c'è stato l'assalto finale dove il Milan ha sfiorato il 3-2 prima con Pulisic poi con Saelemaekers, con due occasioni clamorose davanti al portiere".

Leggi anche
Milan, Bergomi avvisa i rossoneri: “A inizio secondo tempo il Parma poteva fare 3 o 4 gol...
Conte via? De Laurentiis fa chiarezza: “Sintonia speciale tra me e lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA