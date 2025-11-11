Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro e attualmente opinionista e seconda voce di 'DAZN', ha parlato del derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A

11 novembre 2025

Il campionato di Serie A va alla sosta Nazionali di novembre, l'ultima del 2025, con questa situazione di classifica: Inter e Roma in testa con 24 punti, seguite da Milan e Napoli con 22. Dietro di loro, il Bologna a 21 e quindi la Juventus con 19. I nerazzurri e i capitolini si sono presi la vetta battendo in casa, per 2-0, rispettivamente Lazio e Udinese, mentre rossoneri e azzurri hanno rallentato, pareggiando 2-2 a Parma (il Diavolo) e perdendo 0-2 a Bologna (la squadra Campione d'Italia in carica).