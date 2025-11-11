Pianeta Milan
Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro e attualmente opinionista e seconda voce di 'DAZN', ha parlato del derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', alla ripresa del campionato di Serie A
Il campionato di Serie A va alla sosta Nazionali di novembre, l'ultima del 2025, con questa situazione di classifica: Inter e Roma in testa con 24 punti, seguite da Milan e Napoli con 22. Dietro di loro, il Bologna a 21 e quindi la Juventus con 19. I nerazzurri e i capitolini si sono presi la vetta battendo in casa, per 2-0, rispettivamente Lazio e Udinese, mentre rossoneri e azzurri hanno rallentato, pareggiando 2-2 a Parma (il Diavolo) e perdendo 0-2 a Bologna (la squadra Campione d'Italia in carica).

Derby Inter-Milan, il parere di Stramaccioni ('DAZN')

Alla ripresa delle ostilità ci sarà subito un big match. Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, si disputerà infatti il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri: a 'San Siro' sarà fuga dei primi o nuovo sorpasso dei secondi? Ha parlato, brevemente, della stracittadina di Milano anche Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter e attualmente opinionista e seconda voce di 'DAZN'.

"Un elemento sul derby c’è: il Milan ha fatto benissimo tutti gli scontri diretti con le grandi mentre l’Inter, se togliamo la vittoria contro la Roma, ha faticato contro Juventus e Napoli. È un tema, il Milan arriva da un cammino in cui ha lasciato dei punti con delle piccole ma ha sempre fatto bene negli scontri diretti; l’Inter ci arriva quasi con un percorso opposto", ha detto Stramaccioni durante l'ultima puntata di 'Fuoriclasse' su 'DAZN'.

