Altro derby vinto dal Milan contro l'Inter stavolta per 1-0 grazie al gol di Pulisic e le grandissime parate di Mike Maignan che hanno salvato il Diavolo. E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' grazie alle quale viviamo le più importanti gare della Serie A viste dalle due panchine. Questa settimana ovviamente spazio al derby di Milano. Tanti duelli caldi durante la partita. 'DAZN' si sofferma anche su due episodi accaduti nei primi 45 minuti di gioco.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri: “Barella fa l’attore Dio Santo”. Acerbi tira i capelli a Leao e lo minaccia
ULTIME MILAN NEWS
Allegri: “Barella fa l’attore Dio Santo”. Acerbi tira i capelli a Leao e lo minaccia
E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Acerbi contro Leao e Allegri contro Barella
LEGGI ANCHE: La bomba di Pellegatti: "Allegri sta cercando di convincere Maignan". Ecco i dettagli>>>
Uno degli episodi più accesi della partita riguarda Leao. Nel primo tempo Francesco Acerbi tira i capelli del portoghese: "E' l'ultima volta", dice il numero 10 del Milan. Acerbi risponde così minacciando l'attaccante rossonero: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta te lo stacco". A pochi minuti dal termine della prima frazione Sozza ammonisce Leao per un fallo normalissimo su Barella. Allegri commenta così dalla panchina: "Barella fa l'attore Dio Santo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA