E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' a tema derby Inter-Milan. Acerbi contro Leao e Allegri contro Barella

Altro derby vinto dal Milan contro l'Inter stavolta per 1-0 grazie al gol di Pulisic e le grandissime parate di Mike Maignan che hanno salvato il Diavolo. E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam' grazie alle quale viviamo le più importanti gare della Serie A viste dalle due panchine. Questa settimana ovviamente spazio al derby di Milano. Tanti duelli caldi durante la partita. 'DAZN' si sofferma anche su due episodi accaduti nei primi 45 minuti di gioco.