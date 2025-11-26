Il Milan Futuro torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e lo fa dando una risposta di carattere. Al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno si è svolto il recupero della sfida tra Milan Futuro e Real Calepina, sfida valida per la dodicesima giornata del Campionato di Serie D 2025/26, rinviata dopo la richiesta del club rossonero, in seguito alla convocazione di tre giovani del Milan Futuro per gli impegni dell'Under 21. La partita comincia lenta, con i rossoneri bravi a gestire i palloni e ad essere pericolosi in alcune situazioni. A metà tempo primo momento chiave: palo rossonero con Asanji e pochi minuti dopo, lo stesso Asanji conquista un rigore che non viene incredibilmente dato.
milan futuro
Milan Futuro-Real Calepina termina 1-0 grazie al gran gol di Ossola. Rossoneri quinti | LIVE News
Il secondo tempo continua sulla falsariga del primo, con i rossoneri più pericolosi che al 55' trovano il gol-partita grazie a una giocata spettacolare di Ossola. Dopo 10 minuti viene espulso il tecnico rossonero Massimo Oddo per una protesta nei confronti del direttore di gara Merlino. I rossoneri nel finale sono bravi a resistere ai pochi attacchi pericolosi degli ospiti e a portare a casa tre punti fondamentali. Clicca qui per leggere le nostre pagelle!
Finisce qua! Milan Futuro-Real Calepina termina 1-0 a favore dei rossoneri. Vittoria di qualità e di carattere per i ragazzi di Massimo Oddo che tornano in zona playoff
OCCASIONE REAL CALEPINA. Forlani si gira in area di rigore, calcia vicino al palo. Che rischio!
Saranno 4 i minuti di recupero di questo secondo tempo.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Da palla inattiva, Odogu vicinissimo al 2-0- Da pochi passi tira fuori. Grandissima chance per il tedesco.
Doppia ammonizione: Torriani per perdita di tempo, Brero per un fallo al limite dell'area.
Cambio per Milan Futuro: dento Minotti per Karaca
Ammonizione per il Milan Futuro. Eletu ammonito dopo aver calciato il pallone dopo un fischio dell'arbitro.
Altro doppio cambio per il Milan Futuro: fuori Asanji e Traorè, dentro Magrassi e Domnitei.
OCCASIONE REAL CALEPINA. Ennesimo rischio per il Milan Futuro: schema Zappa-Brero su punizione, palla deviata finisce in calcio d'angolo.
OCCASIONE REAL CALEPINA. Lugnan mette una palla intelligente rasoterra sul primo palo per Scalmana, che da posizione favorevole sbaglia e tira fuori. Occasione sprecata per gli ospiti
Doppio cambio per il Milan Futuro: fuori Branca e Ibrahimovic, dentro Borsani e Sia.
ESPULSIONE PER MASSIMO ODDO. Dopo alcune lamentele verso il quarto uomo, il direttore Merlino ha espulso l'allenatore rossonero
OCCASIONE MILAN FUTURO. Ossola vicino al secondo gol di giornata, sempre al volo ma questa volta con il suo piede forte.
OCCASIONE REAL CALEPINA. Ronzoni vicino al gol dopo un spunto personale molto interessante. Ci vuole più attenzione
Secondo cambio per la Real Calepina: fuori Grossi dentro Lugnan.
GOAL MILAN FUTURO! Ossola la sblocca con un bel tiro al volo di destro. Vantaggio meritato per i ragazzi di Oddo.
Sostituzione nelle fila della Real Calepina: dentro Duda per Paderno
Fischia l'arbitro Merlino: ricomincia la partita, nessun cambio per i due allenatori
Tornano in campo le squadre per dare vita alla ripresa di Milan Futuro-Real Calepina del campionato Serie D.
Finisce 0-0, senza recupero il primo tempo tra Milan Futuro e Real Calepina. I rossoneri pericolosi con un palo e un rigore netto non fischiato dall'arbitro
RIGORE NETTO PER IL MILAN FUTURO. Brutta palla persa dalla difesa degli ospiti, Asanji recupera in area, anticipa il portiere che lo stende in area. Per il direttore Merlino non c'è nulla. Grave errore dell'arbitro
OCCASIONE REAL CALEPINA. Ronzoni calcia in area, sulla ribattuta arriva il capitano Brero, palla alta per fortuna dei rossoneri
Buona chance per il Milan Futuro: Branca crossa a rientrare dalla destra, Ibrahimovic colpisce di testa ma il tiro è debole. Nessun problema per Miracolo
PALO MILAN FUTURO. Asanji colpisce il palo dopo un grande cross di Chaka Traorè da palla inattiva. Vicino al primo gol la punta rossonera
OCCASIONE REAL CALEPINA. Bella azione di Zappa sulla destra, Scalmana scarica un destro potente ma è solo esterno della rete. Rimessa dal fondo per i rossoneri che qui hanno rischiato
OCCASIONE REAL CALEPINA. Zappa calcia dentro l'area di prima intenzione, bravo Torriani in due tempi a parare e allontanare la minaccia.
Primi 15 minuti buoni del Milan Futuro, senza rischi e con un'occasione per i ragazzi di Massimo Oddo. Tra i migliori Odogu e Chaka Traorè
OCCASIONE MILAN. Cross dalla destra di Cappelletti, Branca colpisce al volo da buona posizione ma la palla finisce alta.
Contatto in area di rigore tra Dutu e Scalmana: gli ospiti si lamentano ma per l'arbitro non c'è nulla. Si continua
Fischio d'inizio dell'arbitro Merlino: è iniziata Milan Futuro-Real Calepina!
Le squadre scendono in campo per Milan Futuro-Real Calepina del campionato Serie D.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Real Calepina, 12^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Joelson Inacio Jose!
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Dutu, Karaca; Eletu, Branca; Ibrahimovic, Ossola, Traore; Asanji. A disp.: Bouyer, Borsani, Nolli, Minotti, Zukic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Oddo.
REAL CALEPINA: Miracolo, Brero, Zappa, Grossi, Forlani, Scalmana, Ronzoni, Orlandi, Semprini, Nikolli, Paderno. A disp.: Moretta, Brogni, Freri, Bertoni, Duda, Cortesi, Ricchiuti, Vigani, Lugnan. All. Inacio Jose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA