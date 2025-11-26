Il Milan Futuro torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e lo fa dando una risposta di carattere. Al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno si è svolto il recupero della sfida tra Milan Futuro e Real Calepina, sfida valida per la dodicesima giornata del Campionato di Serie D 2025/26, rinviata dopo la richiesta del club rossonero, in seguito alla convocazione di tre giovani del Milan Futuro per gli impegni dell'Under 21. La partita comincia lenta, con i rossoneri bravi a gestire i palloni e ad essere pericolosi in alcune situazioni. A metà tempo primo momento chiave: palo rossonero con Asanji e pochi minuti dopo, lo stesso Asanji conquista un rigore che non viene incredibilmente dato.