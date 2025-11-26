Pagelle Milan Futuro-Real Calepina 1-0: Ossola, gran partita! Bene Odogu

Nel pomeriggio è andato in scena Milan Futuro-Real Calepina, gara valida per la dodicesima giornata della Serie D 2025/26. La squadra di Oddo ha vinto 1-0 grazie al gran gol di Ossola. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!
PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Pagelle Milan Futuro-Real Calepina 1-0: Ossola, che qualità! Bene Odogu ed Eletu
MILAN FUTURO
Pagelle Milan Futuro-Real Calepina 1-0: Ossola, che qualità! Bene Odogu ed Eletu
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Real Calepina, gara valida per la 12^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
© RIPRODUZIONE RISERVATA