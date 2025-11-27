L'ex Milan Futuro Longo: 'Camarda? La gestione poteva essere migliore'

Pianeta Milan
Longo (ex Milan Futuro): “Camarda? La gestione dell’anno scorso poteva essere fatta meglio”

L'ex Milan Futuro Samuele Longo ha parlato ai microfoni di 'Sportitalia' del suo ex compagno di squadra in rossonero Francesco Camarda, ammettendo che la sue gestione nello scorso anno non è stata fatta nel migliore dei modi
Redazione

La gestione di Francesco Camarda negli ultimi due anni è stata ed è ancora un tema di dibattito tra gli addetti ai lavori. Il talento classe 2008 di proprietà del club rossonero nella scorsa stagione ha sofferto una valorizzazione non perfetta del suo potenziale, tra partite in Serie C con il Milan Futuro e tante chiamate con la prima squadra, anche in Champions League. In questa stagione, Camarda è in prestito secco al Lecce ma ancora non è riuscito a esprimersi al meglio.

Samuele Longo su Camarda

Su questo tema si è espresso anche l'ex attaccante del Milan Futuro Samuele Longo ai microfoni del programma 'Mundialito', in onda su 'Sportitalia'. Ecco le parole dell'ex compagno di squadra di Camarda.

"Credo che l'idea del Milan Futuro possa essere intelligente e che faccia bene ai giovani visto che si confrontano in un campionato di Serie C, tosto e diverso da un campionato primavera. Visto che l'ho vissuta da dentro, penso che la gestione di Camarda dello scorso anno poteva essere fatta un po' meglio in alcune circostanze".

LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, Allegri: "Scudetto, quota bassa. Portieri invertiti..." | LIVE News

"Detto questo, a livello generale rimane una cosa buona e importante per i giovani. E oggi che è a Lecce se gli verrà dato lo spazio, ha tutte le qualità per fare bene. Sono convinto che possa dire la sua anche in Serie A" ha concluso Longo.

