L'ex Milan Futuro Longo: 'Camarda? La gestione poteva essere migliore'

"Credo che l'idea del Milan Futuro possa essere intelligente e che faccia bene ai giovani visto che si confrontano in un campionato di Serie C, tosto e diverso da un campionato primavera. Visto che l'ho vissuta da dentro, penso che la gestione di Camarda dello scorso anno poteva essere fatta un po' meglio in alcune circostanze".
"Detto questo, a livello generale rimane una cosa buona e importante per i giovani. E oggi che è a Lecce se gli verrà dato lo spazio, ha tutte le qualità per fare bene. Sono convinto che possa dire la sua anche in Serie A" ha concluso Longo.
