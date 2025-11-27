L'ex Milan Futuro Longo: 'Camarda? La gestione poteva essere migliore'

L'ex Milan Futuro Samuele Longo ha parlato ai microfoni di 'Sportitalia' del suo ex compagno di squadra in rossonero Francesco Camarda, ammettendo che la sue gestione nello scorso anno non è stata fatta nel migliore dei modi

La gestione di Francesco Camarda negli ultimi due anni è stata ed è ancora un tema di dibattito tra gli addetti ai lavori. Il talento classe 2008 di proprietà del club rossonero nella scorsa stagione ha sofferto una valorizzazione non perfetta del suo potenziale, tra partite in Serie C con il Milan Futuro e tante chiamate con la prima squadra, anche in Champions League. In questa stagione, Camarda è in prestito secco al Lecce ma ancora non è riuscito a esprimersi al meglio.