Dopo il derby, il Milan Massimiliano Allegri guarda subito oltre: ecco la Lazio. I rossoneri, sabato alle ore 20:45 affronteranno i biancocelesti tra le mura di San Siro, ma dovranno far a meno di una pedina importante. Oltre al campionato, nella giornata di oggi si è parlato anche di calciomercato, con diverse notizie riguardanti l'attacco rossonero: Santiago Gimenez verso l'addio? Ecco le top news di Pianeta Milan del 27 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 27 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro