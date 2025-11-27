Poco prima del match tra Roma e Midtjylland, l’ex difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato di Franculino, osservato speciale dei rossoneri
E' da poco iniziato il match di Europa League tra Roma e Midtjylland, che si stanno sfidando tra le mura dello stadio Olimpico. Poco prima del match, l’ex difensore del MilanSimon Kjaer, ora all'interno del club danese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport sul giovane Franculino, nome che sta orbitando, negli ultimi giorni, in zona rossonera. Il Milan, infatti, vorrebbe procurarsi un attaccante durante la sessione invernale di calciomercato e Franculino è uno degli osservati speciali. Ecco, di seguito, le sue parole:
“È un attaccante che ha quella sensazione che non puoi allenare: ha istinto per il gol ha tantissima qualità, può giocare forse non al Real Madrid ma è un ragazzo giovane con un talento… mi dispiace di non aver avuto tempo con lui in campo. Valore di mercato di Franculino? Se lo sapessi ve lo direi: ho appena parlato con Ricky, anche lui sa che il prezzo non è basso (ride, ndr)."