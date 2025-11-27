Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Pre Milan-Lazio, Allegri su Maignan: “Tra i più forti del mondo. A ‘portieri invertiti’ non si può fare …”

CONFERENZA

Pre Milan-Lazio, Allegri su Maignan: “Tra i più forti del mondo. A ‘portieri invertiti’ non si può fare …”

Allegri su Maignan: 'Tra i più forti al mondo. Portieri invertiti? Non si può...'
Maignan è tornato ai suoi livelli top: parate decisive, due rigori neutralizzati e un ruolo chiave nel secondo posto del Milan. Allegri lo elogia in conferenza, respinge il tema dei 'portieri invertiti' e sottolinea il valore del suo capitano
Redazione

Nelle ultime settimane un giocatore rossonero è tornato ai livelli altissimi a cui aveva abituato i tifosi del Milan. Parliamo ovviamente di Mike Maignan, capitano del Diavolo che sta sfornando grandi prestazioni ogni weekend e sta permettendo al Milan di essere secondo secondo in classifica anche grazie alle sue parate decisive, come i due rigori parati a due fenomeni dal dischetto come Paulo Dybala e Hakan Calhanoglu.

Allegri in conferenza su Maignan e la questione 'portieri invertiti'

—  

Tra i tanti temi analizzati durante la conferenza stampa a 48 ore da Milan-Lazio, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha parlato anche del capitano Mike Maignan e della famosa questione nata sui social riguardo i due portieri del derby. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Su Maignan: "Mike è sempre stato tra i portieri più forti che ci sono. Quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare futuro e stabilità nei prossimi anni a questa squadra. Con Mike ci parlo, ma ci parlo di campo. E di questo ci parla anche Filippi, il suo preparatore. Sono contento, lo vedo sereno: sta confermando le sue qualità".

LEGGI ANCHE: Milan, rivoluzione in attacco: Gimenez via, in arrivo lui. Milan-Como, cosa manca? Allegri...

I famosi portiere invertiti del derby... "A portieri invertiti non si può. Uno è tesserato per noi, l'altro per l'Inter. Detto questo, la prima parata di Maignan è facile. Poi si enfatizza tutto. Loro hanno fatto una grande partita, abbiamo rispetto perché sono la più forte insieme al Napoli, poi abbiamo avuto situazioni favorevoli sia noi che loro, come succede in una grande partita".

Leggi anche
Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la...
Pre Milan-Lazio, Allegri: “Prossimo mese ricco di impegni ma bello da vivere. Facciamo un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA