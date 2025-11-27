Allegri su Maignan: 'Tra i più forti al mondo. Portieri invertiti? Non si può...'

Su Maignan: "Mike è sempre stato tra i portieri più forti che ci sono. Quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare futuro e stabilità nei prossimi anni a questa squadra. Con Mike ci parlo, ma ci parlo di campo. E di questo ci parla anche Filippi, il suo preparatore. Sono contento, lo vedo sereno: sta confermando le sue qualità".

I famosi portiere invertiti del derby... "A portieri invertiti non si può. Uno è tesserato per noi, l'altro per l'Inter. Detto questo, la prima parata di Maignan è facile. Poi si enfatizza tutto. Loro hanno fatto una grande partita, abbiamo rispetto perché sono la più forte insieme al Napoli, poi abbiamo avuto situazioni favorevoli sia noi che loro, come succede in una grande partita".