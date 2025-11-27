Allegri pre Milan-Lazio: 'Leao? Ha le caratteristiche da punta. Su Nkunku..'

Su Rafa Leao: "Per ora è a 4 gol. Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo".

Su Nkunku: "È arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti perché ultimamente l'aveva persa. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità. Viene da un campionato diverso, aveva bisogno di allenarsi. Sono fiducioso in lui come per tutti".

Chi tra Loftus-Cheek e Nkunku per sostituire Pulisic? "Non lo so nemmeno io. Giovedì sono impreparato. Dopo vent'anni è la prima volta che faccio la conferenza due giorni prima. Abbiamo allenamento domani e dopodomani. Bisogna avere pazienza. Loftus può giocare punta, esterno e mediano. Ha qualità enormi, è molto serio. Per me è affidabile ed è molto importante".