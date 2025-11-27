Allegri pre Milan-Lazio: 'Leao? Ha le caratteristiche da punta. Su Nkunku..'

Pianeta Milan
Conferenza Milan-Lazio, Allegri: “Io non trasformo Leao. Ha le caratteristiche per fare la punta. Su Nkunku..”

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Lazio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri parla di Leao, del suo ruolo più centrale e dei possibili sostituti di Pulisic: in corsa Loftus-Cheek e Nkunku. Ecco cosa ha detto
Il Milan di Massimiliano Allegri vola sulle ali dell'entusiasmo dopo la grande vittoria arrivata nel derby contro l'Inter ma non bisogna perdere l'attenzione. Sabato 29 novembre, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, sfida valida per la 13^ giornata della Serie A 2025/26. Partita da non sottovalutare e importante per rimanere ancorati nelle posizioni più nobili della classifica.

Milan-Lazio, Allegri su Leao e i possibili partner del portoghese

Tra i tanti temi analizzati durante la conferenza stampa a 48 ore da Milan-Lazio, il tecnico del Milan ha parlato di Rafa Leao e di chi potrebbe sostituire Pulisic infortunato. Gli indiziati sono Nkunku o Loftus-Cheek. Ecco le sue parole in merito.

Su Rafa Leao: "Per ora è a 4 gol. Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo".

Su Nkunku: "È arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti perché ultimamente l'aveva persa. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità. Viene da un campionato diverso, aveva bisogno di allenarsi. Sono fiducioso in lui come per tutti".

Chi tra Loftus-Cheek e Nkunku per sostituire Pulisic? "Non lo so nemmeno io. Giovedì sono impreparato. Dopo vent'anni è la prima volta che faccio la conferenza due giorni prima. Abbiamo allenamento domani e dopodomani. Bisogna avere pazienza. Loftus può giocare punta, esterno e mediano. Ha qualità enormi, è molto serio. Per me è affidabile ed è molto importante".

