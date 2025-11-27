Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Lazio, Allegri in conferenza: “Pulisic, Saelemaekers, Giménez: ecco il bollettino infortunati”

CONFERENZA

Milan-Lazio, Allegri in conferenza: “Pulisic, Saelemaekers, Giménez: ecco il bollettino infortunati”

Milan-Lazio, Allegri gela tutti in conferenza stampa: le condizioni di Pulisic e Saelemaekers
L'allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello a poco più di 48 ore da Milan-Lazio di campionato, ha parlato delle condizioni degli infortunati Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers
Daniele Triolo Redattore 

Sabato 29 novembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere per continuare la corsa verso la vetta della classifica in campionato.

Milan-Lazio, così Allegri in conferenza: le sue parole

—  

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha presentato i temi principali del match oggi, nel centro sportivo di Milanello, in conferenza stampa. Ha fornito, per l'occasione, gli aggiornamenti sugli infortunati in casa del Diavolo. Dando, però, purtroppo, una brutta notizia ai tifosi del Milan.

LEGGI ANCHE

"Christian Pulisic difficilmente sarà della partita", ha detto Allegri. Che, poi, ha aggiunto: "Quello è che così oggi, non è detto che sia così domani". Ad ogni modo, dopo due giorni in cui lo statunitense si è allenato a parte, appare davvero complicato che il numero 11 possa esserci in Milan-Lazio di dopodomani in campionato.

LEGGI ANCHE: Sabato Milan-Lazio: la conferenza stampa di Allegri a 48 ore dal match >>>

"Alexis Saelemaekers è a posto", ha aggiunto Allegri, che ha poi proseguito: "Santiago Giménez la settimana prossima dovrebbe iniziare a rientrare con la squadra. Tutti gli altri stanno bene".

Leggi anche
Simeone: “Ho visto la partita contro il Milan, l’Inter ha dominato tutto il tempo”
Chivu sulla sconfitta nel derby: “Siamo riusciti a togliere al Milan i loro punti forti al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA