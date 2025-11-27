"Christian Pulisic difficilmente sarà della partita", ha detto Allegri. Che, poi, ha aggiunto: "Quello è che così oggi, non è detto che sia così domani". Ad ogni modo, dopo due giorni in cui lo statunitense si è allenato a parte, appare davvero complicato che il numero 11 possa esserci in Milan-Lazio di dopodomani in campionato.