L'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato ancora del derby perso dall'Inter contro il Milan. Ecco le sue parole nell'estratto da TMW
Alla viglia della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, nella sala stampa dello stadio Metropolitano ha parlato l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu. Tanti temi in vista della gara Europea, ma si parla ancora delle sconfitta subita nel derby da parte del Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.

"Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita. Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po' di lucidità e fortuna. Abbiamo messo maturità, concentrazione, qualità, ci è mancato forse un pizzico di lucidità sotto porta. Siamo riusciti a togliere al Milan i loro punti forti al 99%, è bastato quell’1% che speriamo di riempire nei prossimi impegni. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro".

Chivu ha parlato anche delle difficoltà in Serie A contro le big: "Negli scontri diretti a parte la Roma abbiamo raccolto quasi nulla ma sono fiducioso".

