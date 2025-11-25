Milan-Lazio, i rossoneri sono pronti a scendere di nuovo in campo. Al momento il Diavolo si trova al secondo posto in campionato a pari punti con il Napoli e a soli due punti di distanza dalla capolista Roma. Sarà una sfida molto interessante visto che le due squadre si affronteranno di nuovo in settimana per la Coppa Italia. Vedremo se i due allenatori cambieranno qualcosa in campo nelle due partite o se punteranno su degli '11' iniziali simili. Novità per quanto riguarda la conferenza stampa dei rossoneri.