Milan-Lazio, sabato sera i rossoneri torneranno in campo per sfidare la squadra di Maurizio Sarri. Le info sulla conferenza stampa di Allegri
Milan-Lazio, i rossoneri sono pronti a scendere di nuovo in campo. Al momento il Diavolo si trova al secondo posto in campionato a pari punti con il Napoli e a soli due punti di distanza dalla capolista Roma. Sarà una sfida molto interessante visto che le due squadre si affronteranno di nuovo in settimana per la Coppa Italia. Vedremo se i due allenatori cambieranno qualcosa in campo nelle due partite o se punteranno su degli '11' iniziali simili. Novità per quanto riguarda la conferenza stampa dei rossoneri.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la conferenza stampa del mister Massimiliano Allegri pre Milan-Lazio si terrà giovedì 27 novembre alle ore 15 presso la Sala Stampa di Milanello. La conferenza non sarà alla vigilia del match come di consueto a causa dello sciopero previsto per venerdì.