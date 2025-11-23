Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Derby, Saelemaekers carica: “Stesse sensazioni dello Scudetto 2022”

CONFERENZA

Derby, Saelemaekers carica: “Stesse sensazioni dello Scudetto 2022”

Derby, Saelemaekers carica: “Stesse sensazioni dello Scudetto 2022” - immagine 1
Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sua titolarità e che sensazioni ha: "Bellissimo per me, non potevo sognare un ritorno migliore. Sono stati due anni speciali per me, ho un grande amore per il Milan, ma ho imparato tanto e sono maturato. Sono tornato con più responsabilità e voglia di far vedere chi sono. Allegri si fida di me, aiuto la squadra".

LEGGI ANCHE

Sullo Scudetto e perché vive così il Derby: "Mi hanno parlato del Derby subito, il primo è stato qui per me. Non è una partita che si gioca, ma che si vince. Lo abbiamo tutti in testa quando andiamo in campo. Lo abbiamo dimostrato. I tifosi chiedono tanto e daremo tutto. A volte nel calcio però dare il massimo non è abbastanza. Lavoriamo così e vedremo dove saremo alla fine della stagione. Abbiamo voglia di far bene".

Se anche Roma e Bologna sono nella lotta Scudetto: "Sono grandi squadre, penso che tutti se la giocheranno. Poi chi ha più voglia ed è più bravo vince. Non guardiamo la classifica. Lavoriamo in settimana per arrivare pronti per avere mentalità e far vedere che siamo un gruppo unito e una famiglia. Poi ciò che succede succede".

Se ci sono le stesse vibes dello Scudetto 2022: "Primo abbiamo un allenatore che ha vinto tanto. Sa cosa significa vincere e che mentalità dare alla squadra. Poi l'ho già detto: il senso della famiglia che c'era quell'anno si ritrova quest'anno. Ora sta a noi dimostrare che abbiamo la mentalità e andare avanti. Nel calcio non c'è niente di sicuro. Diamo tutto e vedremo".

Come si trasforma l'orgoglio di oggi nell'umiltà per affrontare le squadre con cui si sono persi punti: "Vincere con le grandi fa un po' di più la differenza. Con le piccole facevamo fatica, ma ora godiamoci la vittoria. Però da domani dobbiamo scattare e ripartire, dimenticandosi la partita di oggi. Lavoreremo tanto per affrontare la prossima dimenticandoci questa. Importante andare avanti con mentalità".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Derby, Chivu molto semplicemente: “Vince chi fa un gol in più”
Derby, Thuram secco: “Hanno fatto un tiro e hanno vinto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA