Derby, Thuram secco: "Hanno fatto un tiro e hanno vinto"

Derby, Thuram secco: “Hanno fatto un tiro e hanno vinto”

Thuram, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Marcus Thuram, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come si spiega la partita: "Abbiamo fatto una gara seria, hanno segnato sull'unico tiro e abbiamo trovato il miglior portiere al mondo".

Sugli scontri diretti: "Non so se è un caso. Dobbiamo continuare e vedere cosa sbagliamo in queste partite".

Se hanno difficoltà con le squadre chiuse: "Sì, ma è più difficile per tutte".

Come si è sentito dopo l'infortunio: "Sono tornato con voglia di aiutare. Gli ultimi 10 minuti non avevo le gambe che volevo, ma è normale".

Come mai il Milan vince anche se i nerazzurri dimostrano di essere superiori: "Vero, le ultime con loro quasi uguali. Forse in Coppa Italia hanno vinto meritatamente. Hanno un gioco dove ci aspettano e ripartono, lo fanno bene. Tutti dicono che noi siamo più forti, ma loro sono una grande squadra con un portiere fortissimo e si sono difesi bene".

Se con l'Atleti è ideale per andare avanti: "Qualsiasi partita tre giorni dopo è l'ideale".

