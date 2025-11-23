Derby, Thuram secco: “Hanno fatto un tiro e hanno vinto”

Come si è sentito dopo l'infortunio: "Sono tornato con voglia di aiutare. Gli ultimi 10 minuti non avevo le gambe che volevo, ma è normale".

Come mai il Milan vince anche se i nerazzurri dimostrano di essere superiori: "Vero, le ultime con loro quasi uguali. Forse in Coppa Italia hanno vinto meritatamente. Hanno un gioco dove ci aspettano e ripartono, lo fanno bene. Tutti dicono che noi siamo più forti, ma loro sono una grande squadra con un portiere fortissimo e si sono difesi bene".