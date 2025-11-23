Derby, Thuram secco: “Hanno fatto un tiro e hanno vinto”

Sugli scontri diretti: "Non so se è un caso. Dobbiamo continuare e vedere cosa sbagliamo in queste partite".
Se hanno difficoltà con le squadre chiuse: "Sì, ma è più difficile per tutte".
Come si è sentito dopo l'infortunio: "Sono tornato con voglia di aiutare. Gli ultimi 10 minuti non avevo le gambe che volevo, ma è normale".
Come mai il Milan vince anche se i nerazzurri dimostrano di essere superiori: "Vero, le ultime con loro quasi uguali. Forse in Coppa Italia hanno vinto meritatamente. Hanno un gioco dove ci aspettano e ripartono, lo fanno bene. Tutti dicono che noi siamo più forti, ma loro sono una grande squadra con un portiere fortissimo e si sono difesi bene".
Se con l'Atleti è ideale per andare avanti: "Qualsiasi partita tre giorni dopo è l'ideale".
