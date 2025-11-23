Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo. Dopo lo stop causato dalle Nazionali, la Serie A è pronta a riprendere il via: allo stadio di San Siro domani alle ore 20:45 andrà in scena Inter- Milan , il Derby della Madonnina. Quest'oggi, alla vigilia del match, è andata in scena la classica conferenza stampa dove l'allenatore rossonero ha presentato la gara. Ecco di seguito, le sue parole sull'inter favorita:

Sulle quote che danno nettamente favoriti i nerazzurri: "Le partite partono da 0-0. Loro sono forti, sono in un ottimo momento di condizione fisica e tecnica, ma lo siamo anche noi. Le partite vanno giocate al meglio. Sappiamo le qualità che hanno, sono forti fisicamente e tecnicamente, tirano molto bene. Sono la prima squadra italiana per conclusioni e quella che concede meno. Bisogna fare una partita giusta. I dettagli fanno la differenza".