CONFERENZA STAMPA

Inter-Milan, Allegri: “Servirà una grande partita. Se vinci i duelli vinci il match”

Alessia Scataglini
CI siamo, il derby è ormai arrivato. Domani alle ore 20:45 Inter e Milan si affronteranno tra le mura di San Siro. Alla vigilia del match Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha tenuto la classifica conferenza stampa di rito per presentare il match. Ecco, di seguito, le sue parole sul punto debole dei nerazzurri e su quella che potrebbe essere la chaive per vincere il match:

Inter-Milan, le parole di Allegri

Quale pensa sia il punto debole dei nerazzurri e cosa teme di più: "Oggi e domani mattina faremo gli ultimi allenamenti e metteremo a posto le ultime cose, speriamo di farlo bene. Hanno tiratori da fuori importanti, vicino all'area hanno fisicità. Dumfries non dovrebbe esserci, ma è uno che in area è importante per loro. Quando hanno spazio sui contropiedi sono bravi per tecnica e velocità. Servirà una grande partita per creare i presupposti per vincere. Il calcio è bestiale, vedremo alla fine"

LEGGI ANCHE: Inter-Milan, probabili formazioni: spazio a Bartesaghi. A centrocampo torna lui

Se la chiave è vincere i duelli individuali prendendoli a campo largo: "Se vinci i duelli hai molte possibilità di vincere la partita. Con il Parma ne abbiamo vinti pochi. Domani sarà una partita tatticamente e tecnicamente, ma anche fisicamente, di ottimo livello. Dobbiamo essere pronti per una partita del genere. Per fare un altro passo avanti e allungare la striscia di risultati positivi"

