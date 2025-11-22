Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Verso il derby, Plastino: “Sfida tra due grandi allenatori. Chivu entra prima nella testa. Su Allegri …”

INTERVISTE

Verso il derby, Plastino: “Sfida tra due grandi allenatori. Chivu entra prima nella testa. Su Allegri …”

Plastino: 'Derby tra due grandi allenatori. Allegri si è ricordato di essere ...'
Michele Plastino, a Sportitalia sottolinea come il derby di Milano sia anche una sfida tra allenatori: Chivu entrerà nella testa dei suoi, mentre Allegri dimostra una crescita tattica, ricordando l'influenza rivoluzionaria del suo maestro Galeone
Redazione

In vista del prossimo derby in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, le opinioni di esperti e giornalisti si moltiplicano vista l'importanza della sfida. In questo caso, la partita rappresenta un primo snodo importante della stagione per entrambe le squadre. Il Milan, terzo a meno due Inter e Roma prime, può scavalcare i rivali. La squadra di Chivu invece, deve dare una risposta nei big match, perché finora negli scontri con le prime della classifica, i nerazzurri hanno vinto solo una partita, con i giallorossi all'olimpico.

Sportitalia, le parole di Michele Plastino sul derby

—  

Il giornalista Michele Plastino, ospite negli studi di 'Sportitalia' si è espresso così sull'imminente derby del Meazza, sottolineando la sfida tra i due allenatori, specialmente la crescita di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni, prese dal video postato sui canali social di 'Sportitalia'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, due nomi per l'attacco. Un ritorno e un nuovo infortunio per Allegri. Baresi ...>>>

"Derby tra due grandi, non soltanto due squadre ma anche allenatori. Perché? Chivu l'ho conosciuto personalmente a Roma e lo stimo molto. Entra nella testa dei giocatori prima che sulle gambe o sulla tattica, per cui certamente la preparerà bene. Per quanto riguardo Allegri, si è ricordato di essere un 'figlio' di Galeone. Quest'anno non c'è più il famoso 'cortomuso' di Max. Tant'è vero che ogni volta che facevo un collegamento, lo invitavo a ricordare il suo maestro. Galeone è stato un allenatore che ha dato una svolta in Italia ed è stato poco pubblicizzato quanto è stato rivoluzionario.È stato uno dei primissimi a creare un calcio propositivo".

Leggi anche
Prandelli sul derby: “Sarà una partita spettacolare, mi immagino tanti gol. Su Chivu e...
Ganz ricorda: “Ecco perchè passai dall’Inter al Milan. Per il derby faccio due...

© RIPRODUZIONE RISERVATA