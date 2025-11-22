Milan, siamo alla viglia del derby di Serie A contro l'Inter. Un'appuntamento molto importante per il club e per la stagione dei rossoneri. Come da prassi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: un nuovo infortunio e un ritorno. Mercato: due nomi possibile per l'attacco rossonero. Il parere di Franco Ordine sul ritorno a Casa Milan di Franco Baresi. Ecco le top news del 22 novembre 2025 di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>