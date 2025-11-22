Ganz: 'Passai dall'Inter al Milan per questo motivo. In vista del derby...'

Pianeta Milan
Ganz ricorda: “Ecco perchè passai dall’Inter al Milan. Per il derby faccio due nomi”

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, l'attaccante Maurizio Ganz ha svelato i motivi del suo passaggio dai nerazzurri ai rossoneri ed espresso un parere sulla stracittadina in programma domani a San Siro: le parole
Domani sera Inter e Milan si affronteranno a San Siro in un derbyche potrà dire molto sulla stagione di entrambi. La stracittadina milanese è uno dei match più attesi del calcio italiano e nella storia ha visto molti giocatori vestire entrambe le maglie. Uno di questi è Maurizio Ganz.

Inter-Milan, le parole di Ganz

L'ex attaccante, che passò infatti dai nerazzurri ai rossoneri, ha svelato i motivi del suo arrivo con il Diavolo ed espresso un parere in vista dell'incontro di domani sera. Ecco le sue parole rilasciate in un'intervista a SportWeek:

Sul passaggio dall'Inter al Milan:"È stata la società a mandarmi via. Nell’Inter c’erano Ronaldo, Zamorano, Recoba più Moriero e Djorkaeff. Io sarei rimasto, non è stato possibile. Mi volevano il Milan e il Lecce. Sono andato al Milan ed è scoppiato un casino. I tifosi mi consideravano un traditore".

Sugli insulti degli amici: "Sì, purtroppo. Amici, non tifosi, gente con cui fino alla sera prima andavo fuori a cena. Persone che credevo vicine e che invece mi hanno pesantemente offeso, solo per aver cambiato maglia. Giorni molto tristi. Mi chiamavano al telefono, mi insultavano e riattaccavano. Nonostante questo, nonostante il male subìto non ho mai pensato “chi me l’ha fatto fare?”. In nerazzurro avevo un sogno e quel sogno mi era stato rubato. Il Milan mi ha dato l’opportunità di tornare a inseguirlo. Io ho solo accettato".

Sul derby di Coppa Italia:"Dopo 23 giorni, una delle serate più difficili della mia vita. Gioco titolare, vinciamo 5-0 e faccio gol, il secondo. Savicevic semina il panico sulla fascia, Sartor nel tentativo di fermarlo mi passa la palla, un assist. Metto dentro di piatto, in diagonale. I tifosi del Milan si mettono a cantare: risegna semper lui".

Su derby di domani:"In tv o a San Siro, abito lì vicino. E sarà, come sempre, emozionante. Io lo vivo come quando giocavo, intensamente. E seguirò con ansia e attenzione i miei colleghi attaccanti".

Sui giocatori preferiti:"No. Interesse e ammirazione per Lautaro e Leao. Fanno la differenza e divertono".

Sugli attaccanti del Milan: "Gimenez e Nkunku? Si sbloccheranno. Conosco bene quel mestiere. Basta un gol in deviazione, il tiro di un centrocampista che ti sbatte addosso, la metti dentro e poi riprendi".

Sul centrocampo:"Bravissimi tutti. Faccio solo due nomi: Barella e Modric. Meravigliosi".

