Derby Inter-Milan, Giunti: 'In quel 6-0 Gattuso mi tirava i capelli poi ...'

Uno dei protagonisti dello storico derby vinto dal Milan per 6-0 fu anche Federico Giunti autore di una delle sei reti dei rossoneri in quel maggio 2001: "In effetti non speravo in un successo tanto netto perché meno di due mesi prima avevamo cambiato allenatore e perché la stagione non aveva preso una bella piega. Quell’affermazione ci ha rilanciato. Dopo i primi due gol Gattuso mi prendeva per i capelli e me li tirava dalla grinta che aveva addosso. Poi ho segnato la punizione del 3-0 e si è limitato... ad abbracciarmi".