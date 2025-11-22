Derby Inter-Milan, Giunti: 'In quel 6-0 Gattuso mi tirava i capelli poi ...'

Pianeta Milan
Derby, Giunti ricorda il 6-0 all’Inter: “Tirammo fuori una prestazione pazzesca con un 4-4-2 inedito”

L'ex centrocampista del Milan Federico Giunti ricorda la storica vittoria per 6-0 nel derby contro l'Inter del maggio 2001. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
Uno dei protagonisti dello storico derby vinto dal Milan per 6-0 fu anche Federico Giunti autore di una delle sei reti dei rossoneri in quel maggio 2001: "In effetti non speravo in un successo tanto netto perché meno di due mesi prima avevamo cambiato allenatore e perché la stagione non aveva preso una bella piega. Quell’affermazione ci ha rilanciato. Dopo i primi due gol Gattuso mi prendeva per i capelli e me li tirava dalla grinta che aveva addosso. Poi ho segnato la punizione del 3-0 e si è limitato... ad abbracciarmi".

Derby, il ricordo del 6-0 all'Inter di Giunti

Giunti ha parlato anche di Allegri nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Un maestro a rimettere a posto le cose e a dare serenità al gruppo. Il Milan ne aveva bisogno dopo i risultati della passata stagione: adesso i calciatori sono costretti a dare il massimo perché non ci sono più alibi. Max un vero vincente. Non era possibile trovare un allenatore migliore".

Ancora sulla vittoria per 6-0 contro l'Inter: "Scendemmo in campo con la testa sgombra, l’Inter no perché probabilmente la loro stagione era stata ancora più complicata della nostra. Avevamo voglia di riscatto e di regalare una soddisfazione ai tifosi, così tirammo fuori una prestazione pazzesca con un 4-4-2 inedito: Kaladze e io centrocampisti centrali, Gattuso e Serginho esterni. Sergio era imprendibile e servì tre assist oltre a segnare il gol del 6-0; Comandini e Shevchenko firmarono entrambi una doppietta. Fu una notte pazzesca".

Sul derby di domani sera: "Agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato".

Giunti è sicuro, ecco chi potrà essere decisivo per il Milan: "Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo".

