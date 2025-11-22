Derby Inter-Milan, Giunti: 'In quel 6-0 Gattuso mi tirava i capelli poi ...'

Ancora sulla vittoria per 6-0 contro l'Inter: "Scendemmo in campo con la testa sgombra, l’Inter no perché probabilmente la loro stagione era stata ancora più complicata della nostra. Avevamo voglia di riscatto e di regalare una soddisfazione ai tifosi, così tirammo fuori una prestazione pazzesca con un 4-4-2 inedito: Kaladze e io centrocampisti centrali, Gattuso e Serginho esterni. Sergio era imprendibile e servì tre assist oltre a segnare il gol del 6-0; Comandini e Shevchenko firmarono entrambi una doppietta. Fu una notte pazzesca".
Sul derby di domani sera: "Agonisticamente tirata e come al solito, sentita al massimo. Non chiedetemi il risultato o la favorita, ma il Milan con Allegri ci arriverà carico e preparato".
Giunti è sicuro, ecco chi potrà essere decisivo per il Milan: "Modric che per me è... il calcio. Quando tocca il pallone, è uno spettacolo".
