Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Prandelli sul derby: “Sarà una partita spettacolare, mi immagino tanti gol. Su Chivu e Allegri …”

INTERVISTE

Prandelli sul derby: “Sarà una partita spettacolare, mi immagino tanti gol. Su Chivu e Allegri …”

Prandelli: 'Mi aspetto un derby spettacolare con tanti gol. Su Allegri ...'
In una lunga intervista rilasciata al quotidiano 'Il Messaggero', l'ex C.T. della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato della Serie A pronta a ripartire dopo la sosta. Tra i temi non poteva mancare il prossimo derby tra Inter e Milan
Redazione

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano 'Il Messaggero', l'ex CT della Nazionale Cesare Prandelli ha commentato anche la ripresa imminente della Serie A dopo la sosta. Tra i diversi temi trattati, l'ex allenatore della Fiorentina ha anche parlato del nuovo allenatore della Juventus e ha provato a dare una previsione sul derby tra Inter e Milan di domenica sera. Ecco le sue parole.

Le parole di Cesare Prandelli a 'Il Messaggero'

—  

Sul neo-allenatore della Juventus: "Spalletti si è presentato nel modo giusto, alla Juventus si lavora per vincere. Ha fatto tornare l'entusiasmo e ha fatto capire che la Juve deve giocare da Juve e che, con il lavoro, riuscirà a migliorare".

LEGGI ANCHE

Nella Roma si vede la mano di Gasperini? "Ha dato il marchio con idee chiare e precise. Per vincere, però, mancano due calciatori di qualità".

Conte si è preso una pausa, che succede? "Probabilmente ha avuto bisogno di due o tre giorni di riflessione, concordati con la società. Ha fatto capire a tutti che bisogna lavorare come nell'anno dello scudetto. È stato bravo e strategico".

LEGGI ANCHE: Milan, due nomi per l'attacco. Un ritorno e un nuovo infortunio per Allegri. Baresi ...>>>

Domenica c'è il derby di Milano, chi arriva meglio? "L'Inter ne ha vinte 10 su 11, il Milan si è ritrovato. Chivu sta dimostrando di avere capacità tecnica e comunicativa, e l'Inter si sta ritrovando facendo qualcosa di nuovo rispetto al passato. Allegri è sempre stato un vincente. Sarà una partita spettacolare, mi aspetto 4-5 gol".

Leggi anche
Ganz ricorda: “Ecco perchè passai dall’Inter al Milan. Per il derby faccio due...
Derby, Giunti ricorda il 6-0 all’Inter: “Tirammo fuori una prestazione pazzesca con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA