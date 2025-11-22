Prandelli: 'Mi aspetto un derby spettacolare con tanti gol. Su Allegri ...'

Conte si è preso una pausa, che succede? "Probabilmente ha avuto bisogno di due o tre giorni di riflessione, concordati con la società. Ha fatto capire a tutti che bisogna lavorare come nell'anno dello scudetto. È stato bravo e strategico".

Domenica c'è il derby di Milano, chi arriva meglio? "L'Inter ne ha vinte 10 su 11, il Milan si è ritrovato. Chivu sta dimostrando di avere capacità tecnica e comunicativa, e l'Inter si sta ritrovando facendo qualcosa di nuovo rispetto al passato. Allegri è sempre stato un vincente. Sarà una partita spettacolare, mi aspetto 4-5 gol".