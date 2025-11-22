Il Milan , dopo il brutto pareggio contro il Parma , è alla ricerca dei 3 punti. Massimiliano Allegri , durante la sosta delle Nazionali, ha avuto un po' di tempo per prreparare al meglio il big match di domani sera: allo stadio di San Siro alle ore 20:45 andrà in scena Inter- Milan , il Derby della Madonnina. Quest'oggi, alla vigilia del match, è andata in scena la consueta conferenza stampa dove l'allenatore rossonero ha presentato la gara. Ecco di seguito, il commento alle parole rilasciate da Marotta:

Marotta dice che Allegri è cinismo e concretezza, lui come definirebbe il presidente nerazzurro e se è stato vicino ai nerazzurri: "Lo sanno tutti. L'anno in cui sono tornato alla Juventus, ho dovuto prendere una decisione in una notte: tornare, andare all'Inter o al Real Madrid... Col presidente abbiamo lavorato bene e ci siamo tolti soddisfazioni e sta facendo un grande lavoro. Diciamo che alla fine conta vincere. Per vincere bisogna essere pragmatici e concreti, al di là di giocare bene".