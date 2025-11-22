Il Milan, dopo il brutto pareggio contro il Parma, è alla ricerca dei 3 punti. Massimiliano Allegri, durante la sosta delle Nazionali, ha avuto un po' di tempo per preparare al meglio il big match di domani sera: allo stadio di San Siro alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan, il Derby della Madonnina. Quest'oggi, alla vigilia del match, è andata in scena la consueta conferenza stampa dove l'allenatore rossonero ha presentato la gara. Ecco di seguito, le sue parole:
Milan, Allegri sul derby: “Sarà una serata meravigliosa e speriamo sia una bella partita”
Alla vigilia di Inter-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del match nella classifica conferenza stampa: le parole
Inter-Milan, le parole di Allegri—
Com'è il Derby degli allenatori: "Osserviamo la partita, sarà una serata meravigliosa. Nella partita c'è rivalità storica per la città. Ero partito bene nel 2010, ne abbiamo vinti 3, poi un pareggio e poi persi 4 di seguito... Sarà una bella serata, speriamo sia una bella partita. Sono i favoriti per lo Scudetto insieme al Napoli, han fatto tanti gol. Hanno esperienza, giocatori tecnici e fisici... Però il Derby, come si dice sempre, è una partita a sé. Noi dovremo essere bravi a fare una partita tecnicamente valida ed essere più attenti rispetto a Parma, soprattutto nel secondo tempo"
