Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo. Dopo lo stop causato dalle Nazionali, la Serie A è pronta a riprendere il via: allo stadio di San Siro domani alle ore 20:45 andrà in scena Inter- Milan , il Derby della Madonnina. Quest'oggi, alla vigilia del match, è andata in scena la classica conferenza stampa dove l'allenatore rossonero ha presentato la gara. Ecco di seguito, le sue parole sulle cose negative contro il Parma:

Inter-Milan, le parole di Allegri

Se il Milan ha capito la lezione di Parma o no: "Nei primi minuti con la Roma abbiamo sbagliato molto tecnicamente, col Napoli però in 10 abbiamo battagliato senza perdere attenzione. Sono situazioni diverse, bisogna migliorare dentro la partita. Poi che loro domani giochino per vincere è normale, come noi. Sappiamo che sono una grande, abbiamo grande rispetto, sono favoriti, sono 5 anni che lottano per vincere"