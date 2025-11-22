Pianeta Milan
Allegri: “Loro giocano per vincere, proprio come noi. Leao? Mi aspetto…”

Alla vigilia di Inter-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del match nella classifica conferenza stampa: le parole
Alessia Scataglini
Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo. Dopo lo stop causato dalle Nazionali, la Serie A è pronta a riprendere il via: allo stadio di San Siro domani alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan, il Derby della Madonnina. Quest'oggi, alla vigilia del match, è andata in scena la classica conferenza stampa dove l'allenatore rossonero ha presentato la gara. Ecco di seguito, le sue parole sulle cose negative contro il Parma:

Inter-Milan, le parole di Allegri

—  

Se il Milan ha capito la lezione di Parma o no: "Nei primi minuti con la Roma abbiamo sbagliato molto tecnicamente, col Napoli però in 10 abbiamo battagliato senza perdere attenzione. Sono situazioni diverse, bisogna migliorare dentro la partita. Poi che loro domani giochino per vincere è normale, come noi. Sappiamo che sono una grande, abbiamo grande rispetto, sono favoriti, sono 5 anni che lottano per vincere"

Cosa si aspetta da Rafa Leao e Pulisic insieme per la prima volta: "Mi aspetto, come da tutti, lo stesso. Athekame domani non c'è, ha un problema al soleo dalla Nazionale, mentre Gimenez ha un problema alla caviglia. Gli altri stanno bene ed è un bene"

