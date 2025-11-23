Derby, Allegri predica equilibrio: “Ora con la Lazio non buttiamo tutto”

Il suo giudizio e cosa ha detto: "Li ho ringraziati, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa. Hanno vinto il Derby, regalando a tutti una meravigliosa vittoria. Domani bisogna riposare, martedì ci alleniamo, sabato partita difficile. Dobbiamo farla bene, altrimenti buttiamo a mare stasera. Ci vuole equilibrio. Festeggiamo stasera, poi equilibrio. Loro ci hanno assaltato il primo quarto d'ora. Abbiamo sbagliato tecnicamente. Poi potevamo fare meglio quando potevamo aprire il gioco, invece ritardavamo. Bisogna anche migliorare la condizione. Nell'ultimo mese ci siamo allenati in 12, coi rientri si alza il livello degli allenamenti e migliorerà la condizione".