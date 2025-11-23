Derby, Allegri predica equilibrio: “Ora con la Lazio non buttiamo tutto”

Se si aspettava di essere a questo punto il 7 luglio: "Quando sei una grande squadra bisogna avere la convinzione di fare il massimo. Siamo alla 12esima, mancano 7 partite alla fine del girone. Vedremo a quanto gireremo. Dobbiamo dare continuità e migliorare in certe situazioni. Ogni tanto usciamo dalla partita con le piccole e prendiamo gol. Con queste partite invece restiamo dentro e non segnano".
Se è una questione mentale o tecnica la differenza con le piccole: "Bisogna avere rispetto e sapere che un episodio non può rovesciare una partita. Così come non possiamo subire quattro occasioni".
Se si può paragonare alla partita con la Roma: "Non è questione di sofferenza. Quando c'è da difendere devi essere aggressivo su ogni palla".
PM - Se aveva pensato che nel 2010/11 il Derby alla 12esima giornata era finito 0-1: "Sono casualità. Questo percorso continua. Vincere il Derby è una soddisfazione e ci consente di restare nelle prime quattro".
