Derby, Allegri predica equilibrio: “Ora con la Lazio non buttiamo tutto”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il suo giudizio e cosa ha detto: "Li ho ringraziati, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa. Hanno vinto il Derby, regalando a tutti una meravigliosa vittoria. Domani bisogna riposare, martedì ci alleniamo, sabato partita difficile. Dobbiamo farla bene, altrimenti buttiamo a mare stasera. Ci vuole equilibrio. Festeggiamo stasera, poi equilibrio. Loro ci hanno assaltato il primo quarto d'ora. Abbiamo sbagliato tecnicamente. Poi potevamo fare meglio quando potevamo aprire il gioco, invece ritardavamo. Bisogna anche migliorare la condizione. Nell'ultimo mese ci siamo allenati in 12, coi rientri si alza il livello degli allenamenti e migliorerà la condizione".

Se si aspettava di essere a questo punto il 7 luglio: "Quando sei una grande squadra bisogna avere la convinzione di fare il massimo. Siamo alla 12esima, mancano 7 partite alla fine del girone. Vedremo a quanto gireremo. Dobbiamo dare continuità e migliorare in certe situazioni. Ogni tanto usciamo dalla partita con le piccole e prendiamo gol. Con queste partite invece restiamo dentro e non segnano".

Se è una questione mentale o tecnica la differenza con le piccole: "Bisogna avere rispetto e sapere che un episodio non può rovesciare una partita. Così come non possiamo subire quattro occasioni".

Se si può paragonare alla partita con la Roma: "Non è questione di sofferenza. Quando c'è da difendere devi essere aggressivo su ogni palla".

PM - Se aveva pensato che nel 2010/11 il Derby alla 12esima giornata era finito 0-1: "Sono casualità. Questo percorso continua. Vincere il Derby è una soddisfazione e ci consente di restare nelle prime quattro".

