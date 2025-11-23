Derby, Chivu molto semplicemente: “Vince chi fa un gol in più”

Cosa lascia: "Che dobbiamo migliorare e far meglio. Nonostante 4 sconfitte in 12 giornate siamo a 3 punti dalla vetta. Sono tutte lì, però dobbiamo fare di più. Quello che stiamo facendo negli scontri diretti non basta. Troveremo soluzioni che poi ce lo faranno portare a casa, ma senza perdere la nostra identità. Deve aggiungere qualcosa e migliorare mentalmente, ma già miglioramenti li ho visti. Abbiamo imparato a gestire la frustrazione. Bisogna migliorare la percezione del pericolo".

Se alcuni hanno il complesso del Derby, soprattutto gli storici: "Ho visto una buona prestazione, una squadra attenta. La miglior versione possibile. Però non è bastata. La propositività e la voglia di sbloccare il tabù l'ho vista. Buon approccio, abbiamo gestito sempre nella loro metà campo. Due legni... Poi nel secondo tempo sull'unica palla lanciata, perché per il resto abbiamo giocato dal basso, abbiamo perso la seconda palla e non abbiamo fermato l'azione".

Se si aspetta qualcosa dal mercato: "Apprezzo la curiosità e il vostro lavoro, però io ho perso il Derby e non voglio parlare di mercato. Sono preoccupato che lasci segni e non voglio. Ho 22 giocatori di movimento bravi, che hanno caratteristiche per stare qui e mi godo ciò che ho. Cerco soluzioni nei momenti di difficoltà con infortuni e non penso al mercato".

Su Diouf: "Per le sue caratteristiche, preferisce entrare dentro al campo col mancino. Cambiando modulo, quella posizione per provare l'uno contro uno, penso abbia fatto bene. Siamo contenti di ciò che ha fatto".