Verso Milan-Lazio, Sarri: 'Il nostro obiettivo è questo. Vedremo se...'

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in vista del prossimo match contro il Milan, in programma sabato prossimo a San Siro e valevole per la 13a giornata di Serie A: ecco le parole
Nel prossimo turno di Serie A valevole per la 13a giornata di Serie A il Milan ospiterà la Lazio nel match valevole per la 13a giornata di Serie A. I biancocelesti dopo un periodo negativo hanno ritrovato i tre punti nell'ultima sfida contro il Lecce e sono saliti a quota 18 punti in classifica a ridosso della zona champions. A decidere il match sono di Guendozi e Noslin.

Al termine della sfida ha parlato il tecnico laziale, Maurizio Sarri che si è soffermato si futuri obiettivi. Ecco le parole in conferenza stampa.

Sul futuro: "Il nostro obiettivo è crescere, vediamo se a fine anno avremo giocatori pronti per essere inseriti in squadre europee. Abbiamo attraversato 5 mesi di difficoltà indicibili, l’unico obiettivo è quello di crescere per tornare ad essere competitivi"

 

