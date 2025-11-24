Pianeta Milan
Adani ad Allegri: 'Onore al merito per quello che stai facendo'. La risposta del tecnico
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista televisivo, durante 'La Domenica Sportiva', ha lodato il Milan di Massimiliano Allegri, vittorioso per 1-0 nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. Il video
Nel recente passato Daniele 'Lele' Adani e Massimiliano Allegri erano stati protagonisti di un paio di scontri televisivi piuttosto 'accesi'. Diversità di vedute, tra i due, sul modo di intendere, vivere e di fare calcio. Nell'ultimo periodo, però, Adani, nelle sue consuete dirette nel programma 'Viva el Fútbol' su 'Twitch', ha avuto modo di fare più volte i complimenti ad Allegri per come è riuscito a dare una sterzata, in questa stagione, al Milan, reduce da un'annata pessima.

Ieri i due si sono incontrati nuovamente, faccia a faccia, nel corso della 'Nuova Domenica Sportiva', su 'Rai 2', e Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista televisivo, ha commentato così, con Allegri, la vittoria per 1-0 del suo Milan nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. "Onore al merito per quello che stai facendo. Perché non è un caso quando vinci contro grandi squadre più collaudate, come il Napoli di Antonio Conte e l'Inter. Avevi pensato ad una partita così? Per me tu questa la vedi quasi come una partita perfetta. Hai sofferto, hai rischiato, poi hai segnato e portato a casa la partita".

Questa è stata la risposta di Allegri al commento di Adani. "Nel primo tempo avevo chiesto molta più pressione perché nei primi 15 minuti l'Inter sblocca spesso le partite, saltando addosso agli avversari. Nel secondo tempo, una volta in vantaggio, abbiamo avuto delle occasioni in cui potevamo fare meglio. Poi è normale, contro una grande squadra come l'Inter, subire delle occasioni e dei tiri in porta, ma il fatto di stare lì, duellare e vincere contrasti è un buone segnale da parte della squadra che è composta da ragazzi che lavorano e vogliono migliorare. Per noi è solo l'inizio di un percorso che ci deve portare a marzo nelle migliori condizioni".

