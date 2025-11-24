LEGGI ANCHE: Derby, lo specialista Allegri: “Ci troviamo meglio quando il livello si alza”. Poi avvisa il suo Milan >>>
Questa è stata la risposta di Allegri al commento di Adani. "Nel primo tempo avevo chiesto molta più pressione perché nei primi 15 minuti l'Inter sblocca spesso le partite, saltando addosso agli avversari. Nel secondo tempo, una volta in vantaggio, abbiamo avuto delle occasioni in cui potevamo fare meglio. Poi è normale, contro una grande squadra come l'Inter, subire delle occasioni e dei tiri in porta, ma il fatto di stare lì, duellare e vincere contrasti è un buone segnale da parte della squadra che è composta da ragazzi che lavorano e vogliono migliorare. Per noi è solo l'inizio di un percorso che ci deve portare a marzo nelle migliori condizioni".
