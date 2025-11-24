Nel recente passato Daniele 'Lele' Adani e Massimiliano Allegri erano stati protagonisti di un paio di scontri televisivi piuttosto 'accesi'. Diversità di vedute, tra i due, sul modo di intendere, vivere e di fare calcio. Nell'ultimo periodo, però, Adani, nelle sue consuete dirette nel programma 'Viva el Fútbol' su 'Twitch', ha avuto modo di fare più volte i complimenti ad Allegri per come è riuscito a dare una sterzata, in questa stagione, al Milan , reduce da un'annata pessima.

Ieri i due si sono incontrati nuovamente, faccia a faccia, nel corso della 'Nuova Domenica Sportiva', su 'Rai 2', e Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista televisivo, ha commentato così, con Allegri, la vittoria per 1-0 del suo Milan nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. "Onore al merito per quello che stai facendo. Perché non è un caso quando vinci contro grandi squadre più collaudate, come il Napoli di Antonio Conte e l'Inter. Avevi pensato ad una partita così? Per me tu questa la vedi quasi come una partita perfetta. Hai sofferto, hai rischiato, poi hai segnato e portato a casa la partita".