Di Canio dopo il derby: 'Milan da Scudetto? Per ora nessuna sta dominando. Poi ...'
Paolo Di Canio, negli studi di 'Sky Sport', ha commentato il derby Inter-Milan disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 0-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri: ecco, dunque, le dichiarazioni dell'ex attaccante rossonero sul tema
Ieri sera, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 1-0, il derby della Madonnina contro l'Inter di Cristian Chivu. Decisivo il gol, al 54', dell'attaccante statunitense Christian Pulisic ma altrettanto determinante è stata, al 74', la parata del portiere francese del Diavolo, Mike Maignan, sul calcio di rigore tirato dall'ex Hakan Çalhanoğlu.

Al termine della stracittadina, Paolo Di Canio, ex attaccante anche del Milan per due stagioni (1994-1996, con 7 gol e 3 assist in 53 presenze; per lui una Supercoppa Europea e uno Scudetto in rossonero), ha commentato, negli studi di 'Sky Sport', l'esito del match. "Sul rigore parato da Maignan voglio sottolineare la reattività del francese che dopo la parata si rialza subito e spinge la palla in angolo. Il tempo di reazione del portiere rossonero è stato incredibile".

Di Canio ha poi concluso così. "Milan da Scudetto? Per ora nessuna sta dominando, tutte quelle davanti se la possono giocare. Il Milan poi gioca una volta alla settimana, è compatto, ha equilibrio e sa che deve giocare come ha fatto nel derby".

