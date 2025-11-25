PIANETAMILAN i nostri video Derby Inter-Milan 0-1, nerazzurri poco cattivi: Chivu pecca di “buonismo” nella comunicazione?
DERBY
Nell'ultimo episodio de 'La Tripletta' si è parlato dell'ultimo derby tra Inter e Milan, concentrandosi sui nerazzurri di Cristian Chivu
Cristian Chivu pecca di buonismo? Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è analizzato la scelta dell'allenatore nerazzurro di concedere ai suoi giocatori dei giorni di pausa prima del derby contro il Milan. Guarda il video