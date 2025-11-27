Milan, Allegri in conferenza pre Lazio: 'Coppa Italia non sarà come sabato'

Il Milan, reduce dal successo nel derby, prepara la sfida contro la Lazio del 29 novembre, valida per la 13^ giornata. Allegri, in conferenza, ha analizzato il fitto calendario di dicembre e gli obiettivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa
Dopo la vittoria della stracittadina milanese, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a una nuova grande sfida. Infatti, sabato 29 novembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lazio, partita valida per la 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere per continuare la corsa verso l'obiettivo finale, ovvero finire tra le prime quattro del campionato.
Milan-Lazio, Allegri in conferenza sugli impegni dei prossimi trenta giorni
Tra i tanti temi analizzati durante la conferenza stampa a 48 ore da Milan-Lazio, il tecnico del Milan ha parlato del mese di dicembre rossonero. Ecco le sue dichiarazioni in merito.