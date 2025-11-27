Milan, Allegri in conferenza pre Lazio: 'Coppa Italia non sarà come sabato'

Pianeta Milan
Il Milan, reduce dal successo nel derby, prepara la sfida contro la Lazio del 29 novembre, valida per la 13^ giornata. Allegri, in conferenza, ha analizzato il fitto calendario di dicembre e gli obiettivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa
Dopo la vittoria della stracittadina milanese, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a una nuova grande sfida. Infatti, sabato 29 novembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lazio, partita valida per la 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Una gara da vincere per continuare la corsa verso l'obiettivo finale, ovvero finire tra le prime quattro del campionato.

Milan-Lazio, Allegri in conferenza sugli impegni dei prossimi trenta giorni

Tra i tanti temi analizzati durante la conferenza stampa a 48 ore da Milan-Lazio, il tecnico del Milan ha parlato del mese di dicembre rossonero. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

"Un mese bello da vivere. Giovedì abbiamo di nuovo la Lazio in Coppa Italia, in trasferta. Partita difficile, ma è un obiettivo che abbiamo in testa. Roma a maggio è sempre bella. Per la Supercoppa Italiana dobbiamo andare in Arabia Saudita, bisogna essere bravi ad arrivare in fondo e non sarà semplice. Facciamo un passettino alla volta. Domani sarà diversa da giovedì".

