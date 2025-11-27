Pianeta Milan
Milan, Allegri in conferenza pre-Lazio: “Derby? Vittoria importante, ora basta. Biancocelesti concedono poco”

Allegri prima di Milan-Lazio: 'Biancocelesti sottovalutati. Vi spiego perché..'
L'allenatore del Milan, a poco più di 48 ore dalla prossima sfida con la Lazio di Maurizio Sarri, è tornato a parlare della grande vittoria nel derby contro l'Inter, ricordando l'importanza della sfida in programma sabato alle ore 20:45
Dopo la grande vittoria nel derby non bisogna abbassare l'asticella dell'attenzione, soprattutto perché la prossima del Diavolo sarà una sfida altrettanto complicata e fondamentale per confermare le buone sensazioni viste contro l'Inter di Christian Chivu.

Le parole di Allegri in conferenza sul derby e sulla prossima sfida con la Lazio

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Lazio in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45, Massimiliano Allegri ha voluto sottolineare l'importanza della vittoria nel derby, ma ricordando che ormai quel capitolo è chiuso e che la prossima partita con i biancocelesti è altrettanto importante per l'obiettivo finale del Diavolo.

Ecco le sue parole: "È normale che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo".

