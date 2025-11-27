Con la vittoria del Derby della Madonnina contro l'Inter di Chivu, è arrivata una fortissima velata di felicità a Milano. Dopo il derby però, si presenta un altro big match: i rossoneri ospiteranno tra le mura di San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2025-2026. Il Milan, attualmente al secondo posto in classifica, vuole conquistare assolutamente i 3 punti, in modo da rimanere incollato, e magari superare, la Roma di Gasperini, che giocherà domenica contro il Napoli.
La Lazio di Maurizio Sarri invece occupa l'ottavo posto in classifica a quota 18 punti, soli due iniziano meno della Juventus di Spalletti a quota 20. Per questo grande big match, a San Siro si aspettano oltre 72mila tifosi rossoneri. Ricordiamo che il match sarà visibile su DAZN mentre la Live Testuale, come al solito, sarà disponibile sul nostro sito. Ad arbitrare il match sarà Collu della sezione di Cagliari.
