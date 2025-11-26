Pianeta Milan
Letizia: “Furlani aveva fatto bene ad abbassare la cifra a Maignan dopo Rotterdam”

Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto: è stato giusto abbassare la cifra? Le sue parole
Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, nel suo ultimo video caricato sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo contrattuale. Il giornalista ha riferito che Furlani, dirigente rossonero, dopo Rotterdam aveva fatto bene ad abbassare la cifra al portiere francese, rivelandone anche il perchè. Ecco, di seguito, le parole di Letizia:

Milan, le parole di Letizia su Maignan

“Ormai il passato è alle spalle e non si può tornare indietro alla scorsa stagione, ma così come lo si è fatto per altri argomenti, come per esempio sul tema dell’allenatore, anche riguardo Maignan si può pensare di ripartire da capo. Furlani aveva ragione ad abbassare l’offerta dopo Rotterdam: se i giocatori fanno molto bene, alzano sempre le cifre, quindi poi non devono offendersi se la società le abbassa in caso di prestazioni deludenti. Maignan ha fatto diversi errori lo scorso anno e non dava più nemmeno a livello di spogliatoio quell’aiuto che un capitano dovrebbe dare: quest’anno le cose sono cambiate grazie ad Allegri.

LEGGI ANCHE: Milan, puntati gli occhi in Premier League: Bernardo Silva in arrivo? Le ultime

E allora è giusto che l’allenatore provi a fare da paciere in questa situazione: conviene al bene del Milan e conviene anche al giocatore, che un altro Milan non lo troverà. Con un offerta da 5 milioni, euro più euro meno, anche Maignan dovrebbe mettere da parte il punto e firmare: è quello che mi auguro avvenga nei prossimi mesi, specie se i risultati continuassero a essere positivi”

