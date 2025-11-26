Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo di contratto: è stato giusto abbassare la cifra? Le sue parole

Alessia Scataglini 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 22:22)

Francesco Letizia, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, nel suo ultimo video caricato sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sulla questione legata a Mike Maignan e al suo rinnovo contrattuale. Il giornalista ha riferito che Furlani, dirigente rossonero, dopo Rotterdam aveva fatto bene ad abbassare la cifra al portiere francese, rivelandone anche il perchè. Ecco, di seguito, le parole di Letizia: