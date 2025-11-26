Nel pomeriggio sono arrivate delle notizie preoccupanti per Massimiliano Allegri e tutti i tifosi del Milan: le condizioni di Saelemaekers e Pulisic.

Alessia Scataglini 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 18:46)

Nel pomeriggio di oggi sono arrivate delle notizie preoccupanti per Massimiliano Allegri e tutti i tifosi del Milan. Come sappiamo, i rossoneri sabato 29 scenderanno in campo a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri alle ore 20:45. Nella giornata di oggi, però, non si sono allenati con il resto della squadra Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, a causa di un fastidio alla schiena per il belga e un lieve affaticamento per l'americano rientrato da poco dopo l'infortunio rimediato con la propria Nazionale.

Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista della 'Gazzetta dello Sport', cresce l'ottimismo per Saelemaekers: il belga, se non ci saranno peggioramenti nei prossimi giorni, sarà disponibile per la gara contro i biancocelesti. Per Pulisic, invece, il discorso è diverso: c'è molta prudenza nei i suoi confronti, si valuterà nei giorni a seguire. Niente da fare per Athekame e Gimenez: i due giovani stanno ancora procedendo con il lavoro personalizzato e non saranno convocatili per la gara di sabato.